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Сёмин назвал главную причину успешного старта "Краснодара"

Юрий Сёмин считает, что в успешном старте "Краснодара" в чемпионате России ключевую роль играет работа Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам специалиста, наставник лидера РПЛ способен находить выход из сложных ситуаций, благодаря чему команда продолжает прогрессировать.

- Здесь большая заслуга главного тренера Мурада Мусаева. Он находит решения во всех трудных ситуациях, и команда только становится лучше. Это большое мастерство, - цитирует Сёмина "Спорт-Экспресс".

"Краснодар" пока не потерял ни одного очка в нынешнем розыгрыше РПЛ - шесть побед в шести матчах. Кубанцы с 18 баллами занимают первое место, опережая идущий вторым "Спартак" на пять очков.

Следующим соперником команды Мусаева станут "Крылья Советов". Матч седьмого тура состоится 5 сентября в Самаре и начнётся в 14:00 мск.

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