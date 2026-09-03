Сёмин назвал главную причину успешного старта "Краснодара"

- Здесь большая заслуга главного тренера Мурада Мусаева. Он находит решения во всех трудных ситуациях, и команда только становится лучше. Это большое мастерство, - цитирует Сёмина "Спорт-Экспресс".
"Краснодар" пока не потерял ни одного очка в нынешнем розыгрыше РПЛ - шесть побед в шести матчах. Кубанцы с 18 баллами занимают первое место, опережая идущий вторым "Спартак" на пять очков.
Следующим соперником команды Мусаева станут "Крылья Советов". Матч седьмого тура состоится 5 сентября в Самаре и начнётся в 14:00 мск.