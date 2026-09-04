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Семшов рассказал, как Захарян может реанимировать свою карьеру

Бывший российский футболист Игорь Семшов рассказал, как полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян может реанимировать карьеру.
Фото: Global Look Press
По словам Семшова, переход Захаряна в российский клуб на правах аренды - единственный способ для футболиста реанимировать карьеру.

- На данный момент, если он и переедет в Россию, то в аренду. Это единственный хороший способ для него реанимировать карьеру, а потом попробовать себя вновь в Испании.
Сейчас не очень понятно, в каком он состоянии. Для этого ему нужно провести хороший сезон в "Динамо", - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года и заключил контракт до конца июня 2029 года. Полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 66 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

В составе бело-голубых воспитанник "Динамо" вышел на поле в 89 встречах и отметился 19 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Ранее сообщалось, что столичный клуб может рассмотреть аренду Захаряна после срывов переходов Гонсало Платы и Матеуса Мартинса.

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