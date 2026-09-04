Радимов: возвращение Зобнина на свой уровень - покупка номер один для "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

Сейчас он играет здорово и является проводником идей тренера. Для " Спартака " возвращение Зобнина на свой уровень — покупка номер один, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

По словам Радимова, Зобнин хорошо играет и является проводником идей Хуана Карседо.- Когда Зобнин открыл свою школу, то я подумал, что "все понятно" — завершает карьеру. И в команде ему доверяли мало.В нынешнем сезоне Роман Зобнин провел за московский "Спартак" во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Рыночная стоимость 32-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.После 6 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе.