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Радимов: возвращение Зобнина на свой уровень - покупка номер один для "Спартака"

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов оценил игру защитника "Спартака" Романа Зобнина.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Радимова, Зобнин хорошо играет и является проводником идей Хуана Карседо.

- Когда Зобнин открыл свою школу, то я подумал, что "все понятно" — завершает карьеру. И в команде ему доверяли мало.
Сейчас он играет здорово и является проводником идей тренера. Для "Спартака" возвращение Зобнина на свой уровень — покупка номер один, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Роман Зобнин провел за московский "Спартак" во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Рыночная стоимость 32-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 6 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе.

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