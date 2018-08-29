Погребняк - в "Урале"

Футбольный клуб "Урал" в сториз инстаграма сообщил о подписании контракта с бывшим нападающим сборной России Павлом Погребняком. На фотографии форвард изображен с футболкой команды из Екатеринбурга.Чуть позже о подписании было объявлено на официальном сайте футбольного клуба.Последним клубом Погребняка был "Тосно", за который он провел 8 матчей, забив 4 мяча.