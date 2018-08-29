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Погребняк - в "Урале"

Футбольный клуб "Урал" в сториз инстаграма сообщил о подписании контракта с бывшим нападающим сборной России Павлом Погребняком. На фотографии форвард изображен с футболкой команды из Екатеринбурга.

Погребняк - в "Урале"

Чуть позже о подписании было объявлено на официальном сайте футбольного клуба.

Последним клубом Погребняка был "Тосно", за который он провел 8 матчей, забив 4 мяча.
Теги: Погребняк Урал сборная России Тосно
Сегодня, 14:54
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№2 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 14:59) #
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online

Даже на футболке написано.
Хренова...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А че, на Урале леса не хватает.....? laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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