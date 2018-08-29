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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Погребняк - в "Урале"
Футбольный клуб "Урал" в сториз инстаграма сообщил о подписании контракта с бывшим нападающим сборной России Павлом Погребняком. На фотографии форвард изображен с футболкой команды из Екатеринбурга.
Чуть позже о подписании было объявлено на официальном сайте футбольного клуба.
Последним клубом Погребняка был "Тосно", за который он провел 8 матчей, забив 4 мяча.
Чуть позже о подписании было объявлено на официальном сайте футбольного клуба.
Последним клубом Погребняка был "Тосно", за который он провел 8 матчей, забив 4 мяча.
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