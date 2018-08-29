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Квинси Промес уже завтра может стать игроком "Севильи"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес может уже завтра перейти в "Севилью".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", испанский клуб заплатит за Промеса 21 миллион евро, а сам голландец подпишет с клубом 4-летний контракт.

"Севилья" вернулась к кандидатуре Промеса после неудачного завершения переговоров о переходе форварда "Лиона" Мариано Диаса.
Теги: Промес Спартак Севилья Трансферы
Сегодня, 17:12
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№26 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Бикфалви нужно срочно из Урала покупать, Азмуна у Рубина и Соболева из Крыльев, иначе хана и в ЛЕ и в чемпионате!

За 10 лет то что я читал от тебя кто должен играть в Спартаке, и кого обязательно брать, и если бы это случилось, то Спартак всегда занимал бы высокие места в ФНЛ.

...а ты на кого, на Рошу с Адриану и Хани надеешься? или кого-то озвучить можешь?
сколько тебя читал, всегда ты был пустым балаболом и здесь лишь для того, что бы по укурке с другими собачиться!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№25 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Никогда не отзывался о Промесе плохо. Хороший игрок. В РФПЛ таких мало. Удачи ему!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№24 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:00) #
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Бикфалви нужно срочно из Урала покупать, Азмуна у Рубина и Соболева из Крыльев, иначе хана и в ЛЕ и в чемпионате!

За 10 лет то что я читал от тебя кто должен играть в Спартаке, и кого обязательно брать, и если бы это случилось, то Спартак всегда занимал бы высокие места в ФНЛ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№23 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 17:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нет смысла держать игрока для игр в Лиге Европы и Чемпионата России, если не играть в ЛЧ
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№22 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:56) #
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Цитата: FanatFCSM
Если не утка, то Удачи Промес! Спасибо за всё! Новый вызов нужен любому футболисту.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№21 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Бикфалви нужно срочно у Урула покупать, Азмуна у Рубина и Соболева из Крыльев, иначе хана и в ЛЕ и в чемпионате!

Даже если они ждут предложения от Спартака, время нет на переговоры, окно закроется.
Промес конечно потеря, ключевой игрок, но ушел бы всё равно по окончании контракта, только бесплатно.

...раньше-то о чем думали!?? по весне за него 35 евролямов давали, рынок "горел", и время замену найти было!
а сейчас на закрывающемся рынке на треть дешевле и в убогую Севилью! это разве нормально!?
срочно нужно два форварда, адаптированных к нашему чемпионату и которых можно взять за умеренныен деньги, таких вижу лишь три кандидатуры Бикфалви (Урал) - форвард с инстинктом убийцы, Азмун (Рубин) - очень здорово играет в контратаках, коих у Спартака в последнее время очень много, Соболев (Крылья) - мощный форвард, боец!

Цитата: sparwik53
В какой-то мере его должен заменить Хани, а насчет 21 миллиона, уверен, какое-то допсоглашение по поводу дальнейшей продажи его Севильей.

Хани не форвард... да, может забить, но это подносчик снарядов. Это и близко не замена Промесу!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№20 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слова плохого не скажу . Если бы все легионеры пахали как он - был бы совсем другой ЧР . Спасибо за всё , Квинси , ты честно отрабатывал свой контракт , был душой команды и её лидером . Удачи в новом клубе !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№19 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:48) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
В какой-то мере его должен заменить Хани, а насчет 21 миллиона, уверен, какое-то допсоглашение по поводу дальнейшей продажи его Севильей.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№18 Написал: Alex_Zenitovic Санкт-Петербург (Сегодня, 17:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Spartacus1971,
Нет, если продадут, то не сможет. Трансферное окно закрывается 1 сентября, а матч 2
Регистрация: 16.11.2016 [жалоба]
№17 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 17:46) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи, Квинси! Спасибо за ФУТБОЛ, да еще какой, в Спартаке!
Не подкачай там.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: andrej95602 (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
ПИ3ДЕЦ!!!
ну и руководство у Спартака! перед самой ЛЕ и в канун важнейшей игры с Зенитом оставить команду без лидера атак!!!
ИДИОТЫ утырошные!
тем более за жалкие 21 евролям, при таких то ценах в Европе на игроков!!! ведь весной за 35 могли продать!!!
да ещё в какую-то убогую Севилью!

По Сеньке и шапка
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 17:44) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не верю. Не перейдет.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: пушкин спб (Сегодня, 17:44) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Бикфалви нужно срочно из Урала покупать, Азмуна у Рубина и Соболева из Крыльев,

Спасибо, старый, что на Дзюбу роток не разинул, зубы пожалел.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№13 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Бикфалви нужно срочно у Урула покупать, Азмуна у Рубина и Соболева из Крыльев, иначе хана и в ЛЕ и в чемпионате!

Даже если они ждут предложения от Спартака, время нет на переговоры, окно закроется.
Промес конечно потеря, ключевой игрок, но ушел бы всё равно по окончании контракта, только бесплатно.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:37) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
За три дня до закрытия трансферного окна продают ведущего игрока. Ну не идиоты ли?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:32) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Если так,то удачи ему,он заслужил,а с бомжами сыграет?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:32) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь несколько вариантов:обезьянка расстроится если не продадут,будет беречься если продадут. Всё это нам в плюс.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№9 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:31) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Жаль, но рано или поздно это должно было случиться. Удачи, Квинси!

Ханни, настало твоё время!

Хани вообще-то чистый хав, а ни как не форвард, пусть даже крайний!

Бикфалви нужно срочно из Урала покупать, Азмуна у Рубина и Соболева из Крыльев, иначе хана и в ЛЕ и в чемпионате!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, но рано или поздно это должно было случиться. Удачи, Квинси!

Ханни, настало твоё время!

Хотя есть сомнения, что Федун опуститься ниже отступных


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: trent (Сегодня, 17:19) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:18) #
  • -2
  •  (12)

нищий федун готов всех продать, только бы купили joy
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№5 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 17:18) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если не утка, то Удачи Промес! Спасибо за всё! Новый вызов нужен любому футболисту.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:16) #
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
ПИ3ДЕЦ!!!
ну и руководство у Спартака! перед самой ЛЕ и в канун важнейшей игры с Зенитом оставить команду без лидера атак!!!
ИДИОТЫ утырошные!
тем более за жалкие 21 евролям, при таких то ценах в Европе на игроков!!! ведь весной за 35 могли продать!!!
да ещё в какую-то убогую Севилью!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: spiri (Сегодня, 17:16) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
ну,все,как теперь жить??? blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (18)
online

С российского футбола обычно уезжают и тухнут. А растут как игроки, только те, кто из Спартака уезжает!

Цитата: Schweinsteiger
обидка будет, что до бомжей не дотянет. только забегал нормально

Мотивация для других будет! Не вижу проблем! Спартак уже на много крепче на ногах стоит, чем прежде!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 17:15) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
обидка будет, что до бомжей не дотянет. только забегал нормально


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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