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Матч "Ростов" - "Рубин" установил рекорд посещаемости

Первый матч 6-го тура чемпионата России "Ростов" - "Рубин" (1:1) установил рекорд посещаемости на "Ростов Арене". 40 012 зрителей посетило игру, в которой дончане играли против своего недавнего тренера Курбана Бердыева. Данная встреча обновила рекорд прошлого сезона, когда на "Ростов" и "Урал" (1:0) пришло 37 483 болельщика.

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Теги: Ростов Рубин
Сегодня, 08:31
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(0)
№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 10:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
soloz,
А Вы с "Рубином" в этом году, если не ошибаюсь, еще не играли? Посмотрим, как у Вас это получится...


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 09:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Коляс
Отличная атмосфера на стадионе была, с такой поддержкой Ростов способен на многое.


На многое ЭТО 1-1 ? Круто !
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 08:37) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Отличная атмосфера на стадионе была, с такой поддержкой Ростов способен на многое.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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