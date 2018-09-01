Матч "Ростов" - "Рубин" установил рекорд посещаемости

Первый матч 6-го тура чемпионата России "Ростов" - "Рубин" (1:1) установил рекорд посещаемости на "Ростов Арене". 40 012 зрителей посетило игру, в которой дончане играли против своего недавнего тренера Курбана Бердыева. Данная встреча обновила рекорд прошлого сезона, когда на "Ростов" и "Урал" (1:0) пришло 37 483 болельщика.