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Руслан Камболов: с VAR в нашем футболе было бы проще

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после матча 6-го тура российской премьер-лиги против "Ростова" (1:1) заявил о том, что он поддерживает систему видеопомощи арбитрам:

– Если бы мне мяч попал в руку я бы, конечно, встал и слова не сказал. А так как мне сначала мяч попал в живот, а потом чуть-чуть зацепил руку, то, в принципе, движения и игры в мяч не было. Руки были едва приподняты, но при мне. Я не играл в мяч. Не знаю, как будут оценивать сейчас наши эксперты момент с пенальти. Говорят, что железный пенальти, но всегда защищают судей. Объективно можно было не назначать.

– Надо вводить систему VAR Россию?

– Это хорошая идея. Даже с моментом нашего гола. Вместо гола могли назначить удаление и пенальти. Понимаете? Не знаю, введут в России или нет, но с ней было бы полезнее и проще. Лично для меня было бы лучше с этой системой, - приводит "Бизнес Online" слова футболиста.
Теги: Рубин Ростов Камболов
Сегодня, 10:22
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну да.и с енисеем пеналя бы не было, а с вами как раз был бы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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