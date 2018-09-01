Руслан Камболов: с VAR в нашем футболе было бы проще

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после матча 6-го тура российской премьер-лиги против "Ростова" (1:1) заявил о том, что он поддерживает систему видеопомощи арбитрам:– Если бы мне мяч попал в руку я бы, конечно, встал и слова не сказал. А так как мне сначала мяч попал в живот, а потом чуть-чуть зацепил руку, то, в принципе, движения и игры в мяч не было. Руки были едва приподняты, но при мне. Я не играл в мяч. Не знаю, как будут оценивать сейчас наши эксперты момент с пенальти. Говорят, что железный пенальти, но всегда защищают судей. Объективно можно было не назначать.– Это хорошая идея. Даже с моментом нашего гола. Вместо гола могли назначить удаление и пенальти. Понимаете? Не знаю, введут в России или нет, но с ней было бы полезнее и проще. Лично для меня было бы лучше с этой системой, - приводит "Бизнес Online" слова футболиста.