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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Ростов" - "Рубин": стали известны стартовые составы
"Ростов" - "Рубин": стали известны стартовые составы
Руслан Камболов: с VAR в нашем футболе было бы проще
Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после матча 6-го тура российской премьер-лиги против "Ростова" (1:1) заявил о том, что он поддерживает систему видеопомощи арбитрам:
– Если бы мне мяч попал в руку я бы, конечно, встал и слова не сказал. А так как мне сначала мяч попал в живот, а потом чуть-чуть зацепил руку, то, в принципе, движения и игры в мяч не было. Руки были едва приподняты, но при мне. Я не играл в мяч. Не знаю, как будут оценивать сейчас наши эксперты момент с пенальти. Говорят, что железный пенальти, но всегда защищают судей. Объективно можно было не назначать.
– Надо вводить систему VAR Россию?
– Это хорошая идея. Даже с моментом нашего гола. Вместо гола могли назначить удаление и пенальти. Понимаете? Не знаю, введут в России или нет, но с ней было бы полезнее и проще. Лично для меня было бы лучше с этой системой, - приводит "Бизнес Online" слова футболиста.
– Если бы мне мяч попал в руку я бы, конечно, встал и слова не сказал. А так как мне сначала мяч попал в живот, а потом чуть-чуть зацепил руку, то, в принципе, движения и игры в мяч не было. Руки были едва приподняты, но при мне. Я не играл в мяч. Не знаю, как будут оценивать сейчас наши эксперты момент с пенальти. Говорят, что железный пенальти, но всегда защищают судей. Объективно можно было не назначать.
– Надо вводить систему VAR Россию?
– Это хорошая идея. Даже с моментом нашего гола. Вместо гола могли назначить удаление и пенальти. Понимаете? Не знаю, введут в России или нет, но с ней было бы полезнее и проще. Лично для меня было бы лучше с этой системой, - приводит "Бизнес Online" слова футболиста.
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