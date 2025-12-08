"Я бы тоже сказал, что шестое место - не провал для "Спартака", в прошлом году они заняли четвёртое место. А прошло около половины чемпионата. Впереди много игр, чтобы выправить ситуацию, и я уверен, они это сделают", - сказал Мостовой Legalbet.
На данный момент московский "Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Красно-белые провели 18 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Напомним, 11 ноября пресс-служба московского клуба объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
Мостовой рассказал, является ли шестое место провалом для "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался об игре московской команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"