Мостовой рассказал, является ли шестое место провалом для "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался об игре московской команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Я бы тоже сказал, что шестое место - не провал для "Спартака", в прошлом году они заняли четвёртое место. А прошло около половины чемпионата. Впереди много игр, чтобы выправить ситуацию, и я уверен, они это сделают", - сказал Мостовой Legalbet.

На данный момент московский "Спартак" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Красно-белые провели 18 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Напомним, 11 ноября пресс-служба московского клуба объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.

