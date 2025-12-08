Тарханов: симуляция Кордобы? Это какой-то беспредел

"Симуляция Кордобы? Это какой-то беспредел. Если он хочет играть в такой футбол, то пусть едет к себе на родину и играет там таким образом. Вчерашние выходки Джона меня совсем не впечатлили", - сказал Тарханов "Советскому спорту".
Матч "Краснодара" против ЦСКА в рамках 18-го тура РПЛ состоялся вчера, 7 декабря. Встреча завершилась победой "быков" со счетом 3:2. Мячи за "армейцев" забили Мойзес и Матеус Алвес. За "Краснодар" отличились Джон Кордоба, Виктор Са и Жоау Батчи.
В текущем сезоне колумбийский форвард провел 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач за клуб. Соглашение Кордобы действует до конца июня 2027 года.