Тарханов: симуляция Кордобы? Это какой-то беспредел

Экс-игрок ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал игру нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в матче против московской команды.
Фото: ФК "Краснодар"
"Симуляция Кордобы? Это какой-то беспредел. Если он хочет играть в такой футбол, то пусть едет к себе на родину и играет там таким образом. Вчерашние выходки Джона меня совсем не впечатлили", - сказал Тарханов "Советскому спорту".

Матч "Краснодара" против ЦСКА в рамках 18-го тура РПЛ состоялся вчера, 7 декабря. Встреча завершилась победой "быков" со счетом 3:2. Мячи за "армейцев" забили Мойзес и Матеус Алвес. За "Краснодар" отличились Джон Кордоба, Виктор Са и Жоау Батчи.

В текущем сезоне колумбийский форвард провел 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач за клуб. Соглашение Кордобы действует до конца июня 2027 года.

