Гранат назвал лучшего тренера в РПЛ

"Талалаев - лучший тренер первой части чемпионата? С одной стороны, он выжимает максимум из "Балтики". Но мне хочется отметить Мусаева. Одно дело - завоевать чемпионство, а совсем другое - успешно защищать титул", - сказал Гранат "Советскому спорту".
Под руководством Андрея Талалаева калининградская "Балтика" провела 18 матчей, одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в текущем сезоне РПЛ, клуб находится на 5-м месте в турнирной таблице.
Мурад Мусаев возглавляет "Краснодар" с марта 2024 года. Под руководством российского специалиста "быки" одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в сезоне-2025/2026 чемпионата России. Клуб находится на первом месте в РПЛ, набрав 40 очков.
Бывший футболист сборной России Владимир Гранат назвал Сергея Мусаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ.
