"Да нет, конечно. Вы чего!? Как эта команда может вылететь? Там состав сильный. Во втором тайме матча со "Спартаком" они это доказали, потому что были лучше. Не могу представить, что "Динамо" вылетит", - сказал Мостовой корреспонденту Legalbet.
На данный момент московское "Динамо" находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти встречах. Бело-голубые одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.
Матч команды со "Спартаком" состоялся 6 декабря в рамках 18-го тура РПЛ. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. В составе "Динамо" голом отметился Иван Сергеев, автогол забил Максим Осипенко.
Мостовой ответил, может ли "Динамо" вылететь в Первую лигу
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре московского "Динамо" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"