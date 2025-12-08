Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 1 0 1
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
ДженоаЗавершен

"Мы же говорим не о Холанне". Титов - о реализации Угальде

Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Предположу, что в прошлом сезоне Угальде где-то превзошел наши ожидания. Все-таки мы сейчас говорим не о Холанне, который из пяти своих моментов забивает четыре мяча. Угальде — классный нападающий для нашего чемпионата, игрок своей сборной. Но вот сейчас у него не все получается", - цитирует Титова "СЭ".

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 21 матч и отметился 6 забитыми мячами (4 из них - в рамках Российской Премьер-Лиги). По итогам прошлого сезона костариканец стал лучшим бомбардиром чемпионата России, записав на свой счет 17 забитых голов.

После 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится