"Мы же говорим не о Холанне". Титов - о реализации Угальде

"Предположу, что в прошлом сезоне Угальде где-то превзошел наши ожидания. Все-таки мы сейчас говорим не о Холанне, который из пяти своих моментов забивает четыре мяча. Угальде — классный нападающий для нашего чемпионата, игрок своей сборной. Но вот сейчас у него не все получается", - цитирует Титова "СЭ".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 21 матч и отметился 6 забитыми мячами (4 из них - в рамках Российской Премьер-Лиги). По итогам прошлого сезона костариканец стал лучшим бомбардиром чемпионата России, записав на свой счет 17 забитых голов.
После 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"