Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Шикунов: "Крылья Советов" не смогли заявить Молло из-за проблем с документами

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов объяснил, почему самарцы не смогли заявить полузащитника Йоана Молло.

"Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Йоана Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку "заявить", но мы не успели этого сделать. С футболистом была договоренность, мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару, но в последний момент получились накладки. Молло находится в статусе свободного агента, но возникли проблемы с его бывшим клубом, агенты занимаются этим вопросом, пытаются получить необходимые документы от федерации футбола Катара.

Если все будет в порядке и агенты пришлют нам документы, "Крылья Советов" заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз, отсюда уходил в "Зенит". Это хороший и качественный футболист", - цитирует Шикунова РИА.
Теги: Молло Крылья Советов Шикунов
Сегодня, 13:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
афанасий,
Как то странно.
Так вместо трансфера рвёшь контракт и свободным переходишь в другой клуб.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это хороший и качественный футболист

был.пока не перешел сами знаете куда.после них мало кому удается реанимировать карьеру.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:48) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
Цитата: Sergeevich
Как они могут его заявить, если окно уже закрылось?

Свободного агента можно заявлять в любое время.

а вот и нет.под свободных свои рамки, но никак не в любое время


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Sergeevich
Как они могут его заявить, если окно уже закрылось?

Свободного агента можно заявлять в любое время.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Как они могут его заявить, если окно уже закрылось?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.