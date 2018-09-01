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Кристиан Рамирес: матч был равный, могли выиграть обе команды

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес после победы над «Локомотивом» со счётом 2:1 назвал игру равной и поделился мнением о том, как повлияет на команду грядущая пауза в чемпионате, передаёт Rusfootball.info.

– Матч был равный, выиграть могли обе команды, игра получилась очень сложной. Мы знаем, что «Локомотив» наш прямой соперник. Очень рад домашней победе.

– Насколько сложно было сегодня отыграться?

– Когда ты проигрываешь, необходимо найти баланс в игре. У нашей команды очень хорошо получилось. Мы сравняли счёт и вырвались вперёд.

– Почему не получилось забить первыми?

– Это футбол. Мы больше владели мячом, имели 2-3 хороших момента в 1 тайме. Так просто вышло.

– Пауза не пойдёт на пользу «Краснодару», лучше бы продолжить?

– У нас новая система, к которой мы уже адаптировались и которую начали использовать. Пауза будет очень важна, очень много игроков уедут в сборные. После паузы нам снова придётся адаптироваться к этой системе.

– Каково сегодня было играть против Фёдора Смолова?

– Конкретно про него не могу сказать – тяжело или легко. Тяжело было играть 11 на 11.
Теги: Краснодар Рамирес Локомотив
Сегодня, 21:44
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№1 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 22:42) #
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Да это лучше что есть в Краснодаре))Сам Рамирос авторитетное мнение этот гений футбол всяко лучше любого другова нашего игрока))своих хз куда отправим но рамироса не бросим будм кормить))
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
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