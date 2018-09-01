Кристиан Рамирес: матч был равный, могли выиграть обе команды

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес после победы над «Локомотивом» со счётом 2:1 назвал игру равной и поделился мнением о том, как повлияет на команду грядущая пауза в чемпионате, передаёт– Матч был равный, выиграть могли обе команды, игра получилась очень сложной. Мы знаем, что «Локомотив» наш прямой соперник. Очень рад домашней победе.– Когда ты проигрываешь, необходимо найти баланс в игре. У нашей команды очень хорошо получилось. Мы сравняли счёт и вырвались вперёд.– Это футбол. Мы больше владели мячом, имели 2-3 хороших момента в 1 тайме. Так просто вышло.– У нас новая система, к которой мы уже адаптировались и которую начали использовать. Пауза будет очень важна, очень много игроков уедут в сборные. После паузы нам снова придётся адаптироваться к этой системе.– Конкретно про него не могу сказать – тяжело или легко. Тяжело было играть 11 на 11.