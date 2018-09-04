"Ростов" может переехать с "Ростов Арены" обратно на стадион "Олимп-2"

Официальный сайт клуба "Ростов" сообщил о том, что есть возможность возвращения команды на старый стадион "Олимп-2" до конца сезона:- Уважаемые болельщики! Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьёзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Стадион Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» — вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за 2 месяца до ЧМ-2018.Тем не менее управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне.В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи, - сообщается на сайте футбольного клуба.Напоминаем, что стадион "Ростов Арена" был построен к Чемпионату Мира 2018.