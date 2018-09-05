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Владиславу Безбородову вручили приз лучшему арбитру сезона-2017/18

Во вторник на сборе судей премьер-лиги Владиславу Безбородову вручили приз лучшему арбитру прошлого сезона.

45-летний рефери из Санкт-Петербурга был назван лучшим на исполкоме РФС 29 июня.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Безбородов
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