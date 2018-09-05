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Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением о переходе бывшего полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио в "Зенит".

"Зенит" наконец произвёл усиление состава, о необходимости которого нам ежедневно сообщал Сергей Семак. За астрономическую по нынешним меркам зарплату выписан бывший игрок сборной Италии. Остаётся пожелать удачи Маркизио и "Зениту", которому теперь уж точно ничто не должно помешать стать чемпионом. Иначе, зачем было вбухивать в этот трансфер годовой бюджет какого-нибудь Борисоглебска или Верхней Пымши? Правда, вбухали в ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен даже в статусе свободного агента. В игрока, который давно миновал свой пик и не смог полностью оправиться от тяжёлой травмы колена. Но кому интересны такие "мелочи", когда можно громко объявить о трансфере, показав поистине царскую щедрость?

Впрочем, такие клубы-транжиры, как "Зенит" и "Спартак", – это только одна сторона медали. Ведь на обратной стороне есть ЦСКА, который, оставшись только с Гинером и Акинфеевым, не только умудряется подписывать потенциальных талантов, но и неплохо идёт в чемпионате страны, а скоро стартует в Лиге чемпионов, о которой транжиры пока только мечтают. Если даже в этом сезоне ЦСКА, который лишился почти всех своих героев, финиширует в чемпионате выше "Зенита" и "Спартака", то руководству последних останется признать простую истину – в футбол играют не деньги, а потом – подать в отставку. Ничего другого им после такого провала не останется", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Зенит Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:33
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14
(6)
№14 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Как бы это сказать без мата?
Нет, не получается, весь смысл уходит...

Неужто промолчишь? Не по-спартаковски как-то...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№13 Написал: junga Сочи (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Член комитета по этике поделился очень этичным комментарием, он вообще в курсе что такое этика? Ли бы быть каким нибудь членом у кормушки, совсем берега потеряли бездельники


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№12 Написал: Сыч Вологда (Сегодня, 14:39) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
В Локомотиве, также говорили про Фарфана, - зачем этот пенсионер?
В итоге золото помог завоевать...
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:34) #
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Болеет за:
«Динамо» М
А кули -- не в Китай -так в Питер -- дом престарелых отдыхает -- положите этого маркиза рядом с ивановичем --пущай дружат...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№10 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Про ЦСКА согласен.

Остальное - время покажет, но думаю все-таки не совсем дебилы сидят.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Химки»
Теперь тушинским пихают пенсию из британи
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№8 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:06) #
  • +3
  •  (3)

Не Пымша, а Пышма. Географ.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дайте Маркизу приличную зарплату. ЧУВАК ПО СОВЕТУ КРИШИТО ПРИЕХАЛ ИГРАТЬ в мегаклуб. Бросит бухать и начнет феерить скоро. Бухать только не давайте.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: zenit Питер (Сегодня, 13:57) #
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online

Ума палата у человека. И такие люди еще занимают руководящие посты.
Регистрация: 7.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 13:52) #
  • +1
  •  (7)

Вы же футбольные чиновники и поднимете Цска!судьи с вашей указки и поднимут.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:50) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Как бы это сказать без мата?
Нет, не получается, весь смысл уходит...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:46) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Феерический далбоеб


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:42) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Будет тоскливо, если этот придурок накаркает с коленом.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 13:35) #
  • +5
  •  (7)
online

Спартак, подписывай Терри. Чтоб старика окончательно добить smile


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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