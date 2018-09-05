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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен
Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением о переходе бывшего полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио в "Зенит".
"Зенит" наконец произвёл усиление состава, о необходимости которого нам ежедневно сообщал Сергей Семак. За астрономическую по нынешним меркам зарплату выписан бывший игрок сборной Италии. Остаётся пожелать удачи Маркизио и "Зениту", которому теперь уж точно ничто не должно помешать стать чемпионом. Иначе, зачем было вбухивать в этот трансфер годовой бюджет какого-нибудь Борисоглебска или Верхней Пымши? Правда, вбухали в ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен даже в статусе свободного агента. В игрока, который давно миновал свой пик и не смог полностью оправиться от тяжёлой травмы колена. Но кому интересны такие "мелочи", когда можно громко объявить о трансфере, показав поистине царскую щедрость?
Впрочем, такие клубы-транжиры, как "Зенит" и "Спартак", – это только одна сторона медали. Ведь на обратной стороне есть ЦСКА, который, оставшись только с Гинером и Акинфеевым, не только умудряется подписывать потенциальных талантов, но и неплохо идёт в чемпионате страны, а скоро стартует в Лиге чемпионов, о которой транжиры пока только мечтают. Если даже в этом сезоне ЦСКА, который лишился почти всех своих героев, финиширует в чемпионате выше "Зенита" и "Спартака", то руководству последних останется признать простую истину – в футбол играют не деньги, а потом – подать в отставку. Ничего другого им после такого провала не останется", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Зенит" наконец произвёл усиление состава, о необходимости которого нам ежедневно сообщал Сергей Семак. За астрономическую по нынешним меркам зарплату выписан бывший игрок сборной Италии. Остаётся пожелать удачи Маркизио и "Зениту", которому теперь уж точно ничто не должно помешать стать чемпионом. Иначе, зачем было вбухивать в этот трансфер годовой бюджет какого-нибудь Борисоглебска или Верхней Пымши? Правда, вбухали в ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен даже в статусе свободного агента. В игрока, который давно миновал свой пик и не смог полностью оправиться от тяжёлой травмы колена. Но кому интересны такие "мелочи", когда можно громко объявить о трансфере, показав поистине царскую щедрость?
Впрочем, такие клубы-транжиры, как "Зенит" и "Спартак", – это только одна сторона медали. Ведь на обратной стороне есть ЦСКА, который, оставшись только с Гинером и Акинфеевым, не только умудряется подписывать потенциальных талантов, но и неплохо идёт в чемпионате страны, а скоро стартует в Лиге чемпионов, о которой транжиры пока только мечтают. Если даже в этом сезоне ЦСКА, который лишился почти всех своих героев, финиширует в чемпионате выше "Зенита" и "Спартака", то руководству последних останется признать простую истину – в футбол играют не деньги, а потом – подать в отставку. Ничего другого им после такого провала не останется", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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