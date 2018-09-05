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Федор Чалов: я против введения видеоповторов

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России рассказал о том, что он против видеоповторов:

- Что думаю о VAR? Я против его введения. Это убивает скорость игры, нерв. Смотрел игру между "Ромой" и "Миланом". Не засчитали два гола, не знаю, что футболисты чувствовали в этот момент. Так нельзя, — сказал Чалов в прямом эфире, который шёл в официальной группе сборной России в социальной сети "ВКонтакте".
Теги: сборная России ЦСКА Чалов
Сегодня, 19:36
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№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:21) #
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Что я думаю о Чалове? Он несмышлёный ребёнок! Смотрел недавно игру, где судья не поставил полтора пенальти. Не знаю, что чувствовали футболисты в этот момент, однако отлично знаю, что почувствовали истинные болельщики. Так нельзя.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 20:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я просто охреневаю. Ничего личного, но, по моему, 20 летний игрок, еще не достигнувший чего то значимого, должен молчать и слушать, слушать и тренироваться, тренироваться и молчать. Рано ему говорить на глобальные темы.
Регистрация: 8.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Прогресс не остановить, Федя!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: командир (Сегодня, 20:01) #
  • +4
  •  (6)

Не надо понтов, молод ещё. А я знаю , Федя, что ты будешь чувствовать радость, когда отменят гол в ворота ЦСКА, забитый не по правилам
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
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