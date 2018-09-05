Федор Чалов: я против введения видеоповторов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:28
Жиго был прооперирован (фото) (15)
Жиго был прооперирован (фото) (15)
19:18
Бистрович перенес операцию (4)
Бистрович перенес операцию (4)
17:47
Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака" (2)
Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака" (2)
17:05
Сергей Прядкин: арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем
Сергей Прядкин: арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем
16:11
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (4)
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (4)
15:21
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
15:03
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (15)
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (15)
14:43
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
13:33
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (26)
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (26)
12:14
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
10:03
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
Федор Чалов: я против введения видеоповторов
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России рассказал о том, что он против видеоповторов:
- Что думаю о VAR? Я против его введения. Это убивает скорость игры, нерв. Смотрел игру между "Ромой" и "Миланом". Не засчитали два гола, не знаю, что футболисты чувствовали в этот момент. Так нельзя, — сказал Чалов в прямом эфире, который шёл в официальной группе сборной России в социальной сети "ВКонтакте".
- Что думаю о VAR? Я против его введения. Это убивает скорость игры, нерв. Смотрел игру между "Ромой" и "Миланом". Не засчитали два гола, не знаю, что футболисты чувствовали в этот момент. Так нельзя, — сказал Чалов в прямом эфире, который шёл в официальной группе сборной России в социальной сети "ВКонтакте".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.