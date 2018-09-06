Новости партнеров

Совет директоров "Амкара" обратился в суд для признания клуба банкротом

Совет директоров пермского "Амкара" обратился в суд с заявлением о признании клуба банкротом.

"Решением совета директоров клуба было подано заявление о банкротстве общественной организации "Футбольный клуб "Амкар", - цитирует ТАСС бывшего президента пермского клуба Геннадия Шилова.

Напомним, в июне пермский клуб прекратил существование из-за проблем с финансированием.
Теги: Амкар
Сегодня, 14:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.