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Георгий Мелкадзе: Сербия - квалифицированная команда, но мы тоже не из библиотеки вышли

Нападающий молодёжной сборной России Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от предстоящих матчей со сборными Египта (товарищеская игра, 7 сентября) и Сербии (отбор на Евро-2019, 11 сентября).

"Настроение хорошее, команда готовится, настроение прекрасное. Готовимся к завтрашнему спаррингу, команда хорошая, мы с ней ещё не играли. В игре будем стараться отыграть то, что наигрывали на тренировках. Не видел, как играет Египет, поэтому не могу сказать, похожи ли они на сербов.

Как говорит тренерский штаб, в игре с Египтом мы должны подготовиться к Сербии. За сербами я тоже не очень внимательно слежу, но это очень квалифицированная команда, с игроками, которые играют в больших клубах, но наши игроки тоже не из библиотеки вышли, играть умеют. Будем стараться навязать свою игру и победить", - цитирует Мелкадзе "Чемпионат.сом".
Теги: Мелкадзе Молодежная сборная России
Сегодня, 00:26
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№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 00:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шикарный образ!!! Поэт растёт) Желаю удачи в соревнованиях и убедительных побед!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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