Рейнгольд: журналисты слепили из Дзюбы звезду, но он этого не заслужил

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:51
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (1)
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (1)
12:56
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (1)
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (1)
11:36
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (8)
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (8)
10:56
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (3)
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (3)
10:07
Р. Билялетдинов: Лига наций даcт возможность сборной России поэкспериментировать с составом (2)
Р. Билялетдинов: Лига наций даcт возможность сборной России поэкспериментировать с составом (2)
09:49
Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2 (1)
Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2 (1)
09:19
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (9)
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (9)
08:37
Во вчерашнем матче с чехами впервые за 10 лет в составе сборной Украины не было ни одного игрока киевского "Динамо" (2)
Во вчерашнем матче с чехами впервые за 10 лет в составе сборной Украины не было ни одного игрока киевского "Динамо" (2)
08:32
Самуэль Жиго приступил реабилитации (3)
Самуэль Жиго приступил реабилитации (3)
Вчера, 23:49
Португалия сыграла вничью с Хорватией
Португалия сыграла вничью с Хорватией
Вчера, 23:38
Евгений Бушманов: после ЧМ-2018 большая группа игроков молодежной сборной стабильно играет в РПЛ
Евгений Бушманов: после ЧМ-2018 большая группа игроков молодежной сборной стабильно играет в РПЛ
Вчера, 23:16
Антонио Рюдигер шипами бутс поцарапал шею Павару (фото) (4)
Антонио Рюдигер шипами бутс поцарапал шею Павару (фото) (4)
Вчера, 23:05
Мирча Луческу: вряд ли фанаты "Зенита" по мне соскучились (8)
Мирча Луческу: вряд ли фанаты "Зенита" по мне соскучились (8)
Вчера, 22:43
Геннадий Орлов: Дзюба правильно сделал, что не уехал в Англию (4)
Геннадий Орлов: Дзюба правильно сделал, что не уехал в Англию (4)
Вчера, 22:34
Общее число продаж игр серии FIFA превысило 260 миллионов копий (1)
Общее число продаж игр серии FIFA превысило 260 миллионов копий (1)
Вчера, 22:29
Ольга Смородская: если с Фернандешем продлят соглашение, он вообще перестанет играть (5)
Ольга Смородская: если с Фернандешем продлят соглашение, он вообще перестанет играть (5)
Вчера, 22:18
"Зенит" представит Маркизио 9 сентября (5)
"Зенит" представит Маркизио 9 сентября (5)
Вчера, 21:48
Ольга Смородская: "Локомотив" обязан выйти из группы
Ольга Смородская: "Локомотив" обязан выйти из группы
Вчера, 21:15
Владимир Габулов покинет "Брюгге" (1)
Владимир Габулов покинет "Брюгге" (1)
Рейнгольд: журналисты слепили из Дзюбы звезду, но он этого не заслужил
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался по поводу капитанства нападающего Артёма Дзюбы.
"Артём Дзюба сейчас везде мелькает и у всех на слуху, звезда первой величины, просто какой-то бриллиант.
Журналисты могут из любого посредственного футболиста сделать звезду. Дзюба этого не заслужил.
То, что он стал капитаном сборной решает либо коллектив, либо Черчесов. Раз его выбрали, наверное, он хороший парень. Сейчас он играет хорошо, но он и обязан так играть, это его работа", — сказал Рейнгольд.
Чемпионат
"Артём Дзюба сейчас везде мелькает и у всех на слуху, звезда первой величины, просто какой-то бриллиант.
Журналисты могут из любого посредственного футболиста сделать звезду. Дзюба этого не заслужил.
То, что он стал капитаном сборной решает либо коллектив, либо Черчесов. Раз его выбрали, наверное, он хороший парень. Сейчас он играет хорошо, но он и обязан так играть, это его работа", — сказал Рейнгольд.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.