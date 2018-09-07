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Рейнгольд: журналисты слепили из Дзюбы звезду, но он этого не заслужил

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался по поводу капитанства нападающего Артёма Дзюбы.

"Артём Дзюба сейчас везде мелькает и у всех на слуху, звезда первой величины, просто какой-то бриллиант.

Журналисты могут из любого посредственного футболиста сделать звезду. Дзюба этого не заслужил.

То, что он стал капитаном сборной решает либо коллектив, либо Черчесов. Раз его выбрали, наверное, он хороший парень. Сейчас он играет хорошо, но он и обязан так играть, это его работа", — сказал Рейнгольд.

Чемпионат
Теги: Дзюба Черчесов Рейнгольд Сборная России
Сегодня, 13:11
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№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, а из себя ты сам якобы звезду сделал своим балабольством, хотя был ни о чём.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Завистливый старичок. smirk
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 13:47) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все он заслужил.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
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