Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком августа в "Локомотиве"

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками лучшим игроком "Локомотива" в августе.

В голосовании болельщиков польский хавбек набрал 59,9% голосов, опередив голкипера Гильерме (2-е место, 29,8%) и защитника Соломона Кверквелию (3-е место, 4,5%).

В 5 турах РПЛ Крыховяк отметился забитым мячом, голевой передачей и заработанным пенальти.

Пресс-служба "Локо"
Теги: Крыховяк Гилерме Кверквелия Локомотив
Сегодня, 10:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.