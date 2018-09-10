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Валерий Газзаев: нужно избежать эйфории после Турции

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против сборной Чехии.

"Ожидаю отличной игры и праздничной атмосферы. Ростов - футбольный город, соберется полный стадион. Тем более люди хотят еще раз поблагодарить ребят за праздник на ЧМ-2018.

Главное - на впадать в эйфорию после Турции. Все таки чехи посильнее", - цитирует Газзаева Советский спорт
Теги: Сборная России Сборная Турции Сборная Чехии Газзаев
Сегодня, 11:30
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 11:35) #
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а что у кого та есть эйфория!Победили молодцы,могли и проиграть,особенно во втором тайме,Лунев спас команду не один раз!Матч с Чехией товарищеский,возможно состав будет экспериментальный что у нас что у Чехии.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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