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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Газзаев: нужно избежать эйфории после Турции
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против сборной Чехии.
"Ожидаю отличной игры и праздничной атмосферы. Ростов - футбольный город, соберется полный стадион. Тем более люди хотят еще раз поблагодарить ребят за праздник на ЧМ-2018.
Главное - на впадать в эйфорию после Турции. Все таки чехи посильнее", - цитирует Газзаева Советский спорт
"Ожидаю отличной игры и праздничной атмосферы. Ростов - футбольный город, соберется полный стадион. Тем более люди хотят еще раз поблагодарить ребят за праздник на ЧМ-2018.
Главное - на впадать в эйфорию после Турции. Все таки чехи посильнее", - цитирует Газзаева Советский спорт
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