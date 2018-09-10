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Станислав Черчесов: Карпин? Дальше можете не продолжать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Чехией отказался отвечать на вопрос о тренере "Ростова" Валерии Карпине.

— Валерий Карпин недавно заявил…

— Дальше можете не продолжать.

Россия разгромила Чехию в товарищеском матче со счетом 5:1, дублем отметился игрок "Ростова" Алексей Ионов.

Sport24
Теги: Черчесов Карпин
Вчера, 22:12
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(4)
№7 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:37) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Гриша Грушков,
Народ как это гавно админы пропускает?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: Гриша Грушков (Вчера, 23:27) #
  • -2
  •  (2)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок.А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ege
Регистрация: 10.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Типо даже не для срача новость, так, пустышка.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Вчера, 22:47) #
  • +1
  •  (5)

Предъяву кинул Гениальному . Великий сразу отсек недоразумение )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Akcent812 Санкт-Петербург (Вчера, 22:24) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Зря не дослушал Саламыч..а вдруг Валера че нить нехорошее про Денисова сказать хотел? smile
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Плакса Миртл Кировск (Вчера, 22:17) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
"Валерий Карпин недавно заявил...""
Черчесов - "А кто это?" laughing
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Вчера, 22:17) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
сразу видно двух корешей ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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