Станислав Черчесов: Карпин? Дальше можете не продолжать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Чехией отказался отвечать на вопрос о тренере "Ростова" Валерии Карпине.— Дальше можете не продолжать.Россия разгромила Чехию в товарищеском матче со счетом 5:1, дублем отметился игрок "Ростова" Алексей Ионов.