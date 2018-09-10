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Геннадий Орлов: так в России к футболу никогда не относились

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Чехией (5:1).

"От чехов больше стоило ожидать, что-то совсем они не смогли оказать сопротивление, хотя с украинцами на равных играли. Они проиграли им в один мяч, но игра была напряженной. Я рад за наших ребят. То, что сейчас происходит это феномен. Это послевкусие после ЧМ. У нашей сборной такой запал, кто бы ни выходил: Ионов, Заболотный, Могилевец, все они выходят с такой уверенностью, что они могут победить. В спорте это самое главное, мы видим это теперь на практике. То, что сейчас делает сборная России — это здорово. Соперничество между Чехословакией и Россией всегда были серьезные, но сегодня 5-1, многовато.

Заболотный? Он много тренировался, конечно, я к нему отношусь со сдержанной оценкой, по одной простой причине, потому, что я вижу, что он не умеет, но когда он делает, то, что умеет, это другой вопрос. Они ведь с Марковым забили на двоих 12 мячей. Марков восемь а, Заболотный четыре. Ему было трудно, и вот он как-то реабилитировался.

Дзюба его мотивировал? Не только, Дзюба вместе со всей сборной, Черчесов главный идеолог этой химий, которая существует между игроками. Он уверенность к себе подвел, Дзюба лидер. Но в сборной главный мотиватор — Черчесов. Он все общество наше мотивирует, так, как у нас к футболу относятся, никогда не относились. За последние 40 лет точно этого не было", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Черчесов Сборная России
Вчера, 23:02
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№1 Написал: Konstantin Overlord (Вчера, 23:43) #
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Заболотному как для про всё-таки надо пасы на тоненького научиться.А некоторым бить не костяшкой а носок тянуть))тогда мяч в небо не летит))Я всё таки не соглашусь с тем что отсылки к чм,всё что было прошло и не пару дней назад,наши работают отсюда вытекает результат.Старайтесь вас всегда подержут даже при неудачах
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
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