Арбитражный суд Пермского края оставил без движения до 8 октября заявление о банкротстве "Амкара"

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения до 8 октября заявление президента "Амкара" (Пермь) и его ликвидатора Геннадия Шилова с требованием признать клуб банкротом, следует из опубликованного в среду определения суда.Заявление поступило в арбитраж 5 сентября, суд пока не принял его к производству, поскольку заявитель не приложил к нему ряд необходимых документов. В частности, как отмечается в определении суда, клуб не представил доказательства направления копии заявления о банкротстве всем своим кредиторам, а также не передал суду информацию о всех своих банковских счетах и поданных к нему исках."Предложить заявителю в срок до 8 октября 2018 года устранить недостатки, послужившие основанием для оставления заявления без движения", - говорится в определении суда.