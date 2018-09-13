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Игорь Гамула будет заниматься селекцией в "Ростове"

Игорь Гамула вернулся в "Ростов".

58-летний специалист вошёл в селекционную службу ростовского клуба. Кроме того, Гамула является главным кандидатом на должность главного тренера "Ростова-2", который уже в следующем году может быть заявлен для участия в первенстве второго российского дивизиона зоны "Юг".

Ранее Гамула работал тренером-консультантом ростовского СКА.

Чемпионат-Ростов
Теги: Гамула Ростов
Сегодня, 09:47
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