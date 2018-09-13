Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о ситуации с контрактом Мануэла Фернандеша."У игрока заканчивается действующее соглашение, начались переговоры о новом. Четыре года назад "Локомотив" договорился с Фернандешем на конкретных условиях работы в клубе, сейчас начнется новый период. Переговоры ведутся уже почти год, еще с прошлой осени.Мы обсуждаем разные варианты продолжения его карьеры в "Локомотиве". Считаем, что по мере приближения к естественному окончанию карьеры вознаграждение футболиста должно пропорционально снижаться, потому что возникает больше рисков. Его польза будет потихоньку уменьшаться. Это объективно, ничего обидного мы не говорим.Очевидно, что футболисты после 32 лет лучше играть не будут, так не бывает. Они будут играть, дай бог, так же, соответственно, пропорционально этому предлагаем контракт.Понимания взаимного пока не нашли, игрок, видимо, переживает и сейчас находится в небольшом расфокусе. Ситуация, на мой взгляд, абсолютно нормальная. Год контракта у него еще есть, мы его исполняем, зарплату платим вовремя. Мы надеемся, что он обретет былую концентрацию и будет нам помогать", – сказал Геркус.