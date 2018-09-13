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В Испании закрыли расследование по допинговому делу Черышева

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев опубликовал копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте (AEPSAD), которое изучало его допинг-пробы.

"Настоящим вам сообщаем о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за "Вильярреал" совместно с ВАДА было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество", - говорится в письме начальника департамента по предупреждению и антидопинговому контролю AEPSAD Хесуса Муньоса Герры-Ревильи.

Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 18:35
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№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 19:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: V.o.r.o.n
акрыть отцу Черышева рот

знать надо кому и что говорить.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№1 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 18:50) #
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Дело закрыто. Теперь нужно еще закрыть отцу Черышева рот, чтобы он его больше не открывал smirk Молчание-золото! no_mouth
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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