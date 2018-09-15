Каррера: игроки "Ахмата" мотивированы доказать новому тренеру свою состоятельность

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с "Ахматом"."Завтра увидим, что поменял в "Ахмате" Рашид Рахимов. Их игроки мотивированы, они хотят доказать новому тренеру свою состоятельность. Поэтому мы понимаем, что нас ждет тяжелый матч.Что касается ротации, то нет смысла рисковать теми, кто работал индивидуально, перед таким количеством матчей. Мы готовы, у нас достаточно футболистов, в том числе есть молодежь. Будет место для всех в следующих играх", – сказал Каррера.Матч "Спартак" – "Ахмат" начнется 16 сентября в 19:00 по местному времени.