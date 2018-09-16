Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:25
Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
Петр Авен: у "Спартака" все плохо (23)
17:47
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
Паредес неплох, Дзюба хорош, Ерохин великолепен. Оценки игроков в матче "Оренбург" - "Зенит" (2)
17:18
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
"Спартак" проиграл "Ахмату". Красно-белым нужна перезагрузка
И дело не только в уходе Квинси Промеса. Лидеры чемпионского сезона теперь не соответствуют спартаковскому уровню.
Попов стал должником Ханни
Как этому алжирцу удалось разделить на 2 лагеря спартаковских болельщиков, до сих пор непонятно? Но от матча к матчу красно-белые поклонники пытались найти логику в действиях Массимо Карреры, который упорно оставлял Ханни на лавке. Видимо, устав от бесконечных и иногда суровых комментариев, да еще и от постоянных вопросов, которых после провокационного твита Ханни стало больше, итальянец выпустил почти поникшего хавбека в основе.
В итоге, Ханни спас Ивелина Попова. Просто все настолько внимательно следили за действиями алжирца, разбирая их на наночастицы, придумывая каждому движению какую-то логическую мысль, что начисто пропустили, как провалился болгарин. Конечно, 100-процентная точность передач Попова бросается в глаза, но не в тот момент, когда они идут вдоль-поперек. Попов вообще не обострял, терялся, забегал в полупозиции, а еще привез совсем необязательный пенальти в момент, когда соперник ничем не угрожал. Болгарин очень неуютно чувствует себя в середине поля. Он привык играть ближе к атаке, а еще когда все передачи идут через него. Но "Спартак" не может позволить себе такой риск - играть только на Попова. Да и вряд ли Ивелин потянет такую нагрузку.
ОПГ "Ромашка" - игра по заветам Константина Зырянова
Есть еще в мире стабильность. Осенью обязательно выходит новый IPhone, Собянин продолжает преображать Москву, и "Спартак" пропускает с фланга Комбарова. Когда золотая медаль чемпионата оказалась на шее Дмитрия, она всей своей тяжестью как будто сбросила с игрока навыки позиционной игры. А вместе с оборонительными скиллами полетели и атакующие. Когда Комбаров встречается с мячом в районе центрального круга, то болельщикам "Спартака" становится так страшно, как страшно самому Дмитрию. Потому что, судя по его действиям, игра сводится к знаменитому правилу Константина Зырянова. И неважно, есть польза команде или нет, главное "не привезти".
Тоже самое можно сказать и об Андрее Ещенко. Массимо Каррера выпускал его явно для усиления давления на фланг "Ахмата". Но кто сейчас вспомнит, в каком последнем матче Ещенко сумел усилить игру "Спартака" в атаке? Кто расскажет о каком-нибудь невероятном (или хотя бы вероятном) пасе Андрея? Вряд ли. Если бы такие моменты были, то никто из красно-белых не радовался, что в команде появился такой молодой да дерзкий Рассказов, который, несмотря на зеленость, не боится играть вперед. Пусть случаются перехваты, потери (у Ломовицкого их вообще много), но только так можно забить, а не перепасовкой в середине поля.
Провалы Дмитрия Комбарова - это традиционная рубрика всех матчей "Спартака". Когда Мельгарехо отправляется в лазарет, это головная боль для всех, кто переживает за красно-белый клуб. Может, Массимо Каррера таким образом показывает руководству клуба о том, что команде нужно усиление? Иначе как объяснить попадание в состав Комбарова и Ещенко, которых на "Открытии" просто казнили Бериша с Мохаммади, соответственно.
Какие варианты есть у Карреры?
Понятно, что один Мельгарехо весь "Спартак" не вытянет. Хотя остроты слева добавит. Каррере надо решать что-то с центральным нападающим. Зе Луиш красиво прыгает, зависает в воздухе, бьется, бьет, но не забивает и почти не создает остроту. А он центрофорвард. Мало помощи от Ломовицкого, хотя иногда он смело бежит в обводку. Ханни впервые сыграл 83 минуты, к нему рано проявлять претензии. А вот что с Педро Рошей? Он же неплохо проявил себя с "Зенитом". Растерял за 2 недели форму? Каррере надо экспериментировать, искать сочетания. Кто-то говорит, что теряется взаимопонимание, да и пусть. Когда игроки нащупают химию, взаимопонимание прибавится по умолчанию. А с чемпионами-ветеранами надо что-то делать. Пока они только регрессируют...
Угловые "Спартака" становятся страшным оружием
Когда дают обратную связь, то рекомендуют заканчивать ее позитивной вещью. У "Спартака" после "Ахмата" в этом смысле можно зацепиться только за стандартные положения. Красно-белые будто спрятали в Тарасовке Отто Рехагеля с его установками греческого образца 2004 года. Ну просто "Спартак" так круто стал работать на стандартах. В команде есть кому исполнить прямой удар, если позволяет позиция, есть кому замкнуть навес, есть еще ряд комбинаций, к которым соперники бывают вообще не готовы.
"Ахмат", который, казалось, детально разобрал всю игру команды Карреры, почему-то не учел, что нельзя нарушать правила у своей штрафной. Грозненцы очень грешили этим, как будто проверяли точность Фернандо. Бразилец чуть не наказал Городова, когда заставил перекладину затрястись после одного из своих ударов. А корнеры "Спартака" теперь будут анализировать все, вот буквально все, соперники красно-белых. Если не получается забить с игры, то спартаковцам надо просто зарабатывать больше угловых.
Сработали подсказки Романа Пилипчика?
Для одного из ассистентов Рашида Рахимова этот матч был принципиальным. После ухода из "Спартака" Роман Пилипчук только сейчас получил работу, правда, не главного тренера, как ему хотелось, а снова помощника. И календарь совпал так, что можно было сразу проявить себя наилучшие аналитические качества. Даже пересматривать игры не пришлось - Пилипчук и так прекрасно знает, во что играет "Спартак" (ну кроме стандартов, которые при нем у красно-белых не были такими крутыми).
Хотя Рашид Рахимов и до, и после матча отказывался, считая выбранную тактику работой всего тренерского штаба. Бывший эксперт "Матч ТВ" заявлял, что самостоятельно посмотрел много игр спартаковцев, чтобы сделать вывод о команде Массимо Карреры. Но видя, как грамотно обороняется, а самое главное - атакует "Ахмат", все становилось ясно, кто тактически готовил грозненцев ко встрече. Роман Пилипчук отлично знает все слабые места "Спартака". Тем более, что на поле находились абсолютно все футболисты, которые работали еще с ним. Может только Ломовицкий так часто с Пилипчуком не встречался.
В чемпионский сезон в "Спартаке" Пилипчук проявил себя на ура. Понятно, что исполнители "Ахмата" не так сильны, как у красно-белых, но в таких условиях можно вообще точечно прокачать свои тактические способности, с которыми потом надо смело начинать сольную тренерскую карьеру. Похоже, что из-за этого Пилипчук и пришел в "Ахмат".
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Попов стал должником Ханни
Как этому алжирцу удалось разделить на 2 лагеря спартаковских болельщиков, до сих пор непонятно? Но от матча к матчу красно-белые поклонники пытались найти логику в действиях Массимо Карреры, который упорно оставлял Ханни на лавке. Видимо, устав от бесконечных и иногда суровых комментариев, да еще и от постоянных вопросов, которых после провокационного твита Ханни стало больше, итальянец выпустил почти поникшего хавбека в основе.
В итоге, Ханни спас Ивелина Попова. Просто все настолько внимательно следили за действиями алжирца, разбирая их на наночастицы, придумывая каждому движению какую-то логическую мысль, что начисто пропустили, как провалился болгарин. Конечно, 100-процентная точность передач Попова бросается в глаза, но не в тот момент, когда они идут вдоль-поперек. Попов вообще не обострял, терялся, забегал в полупозиции, а еще привез совсем необязательный пенальти в момент, когда соперник ничем не угрожал. Болгарин очень неуютно чувствует себя в середине поля. Он привык играть ближе к атаке, а еще когда все передачи идут через него. Но "Спартак" не может позволить себе такой риск - играть только на Попова. Да и вряд ли Ивелин потянет такую нагрузку.
ОПГ "Ромашка" - игра по заветам Константина Зырянова
Есть еще в мире стабильность. Осенью обязательно выходит новый IPhone, Собянин продолжает преображать Москву, и "Спартак" пропускает с фланга Комбарова. Когда золотая медаль чемпионата оказалась на шее Дмитрия, она всей своей тяжестью как будто сбросила с игрока навыки позиционной игры. А вместе с оборонительными скиллами полетели и атакующие. Когда Комбаров встречается с мячом в районе центрального круга, то болельщикам "Спартака" становится так страшно, как страшно самому Дмитрию. Потому что, судя по его действиям, игра сводится к знаменитому правилу Константина Зырянова. И неважно, есть польза команде или нет, главное "не привезти".
Тоже самое можно сказать и об Андрее Ещенко. Массимо Каррера выпускал его явно для усиления давления на фланг "Ахмата". Но кто сейчас вспомнит, в каком последнем матче Ещенко сумел усилить игру "Спартака" в атаке? Кто расскажет о каком-нибудь невероятном (или хотя бы вероятном) пасе Андрея? Вряд ли. Если бы такие моменты были, то никто из красно-белых не радовался, что в команде появился такой молодой да дерзкий Рассказов, который, несмотря на зеленость, не боится играть вперед. Пусть случаются перехваты, потери (у Ломовицкого их вообще много), но только так можно забить, а не перепасовкой в середине поля.
Передачи Андрея Ещенко в матче против "Ахмата"
Провалы Дмитрия Комбарова - это традиционная рубрика всех матчей "Спартака". Когда Мельгарехо отправляется в лазарет, это головная боль для всех, кто переживает за красно-белый клуб. Может, Массимо Каррера таким образом показывает руководству клуба о том, что команде нужно усиление? Иначе как объяснить попадание в состав Комбарова и Ещенко, которых на "Открытии" просто казнили Бериша с Мохаммади, соответственно.
Какие варианты есть у Карреры?
Понятно, что один Мельгарехо весь "Спартак" не вытянет. Хотя остроты слева добавит. Каррере надо решать что-то с центральным нападающим. Зе Луиш красиво прыгает, зависает в воздухе, бьется, бьет, но не забивает и почти не создает остроту. А он центрофорвард. Мало помощи от Ломовицкого, хотя иногда он смело бежит в обводку. Ханни впервые сыграл 83 минуты, к нему рано проявлять претензии. А вот что с Педро Рошей? Он же неплохо проявил себя с "Зенитом". Растерял за 2 недели форму? Каррере надо экспериментировать, искать сочетания. Кто-то говорит, что теряется взаимопонимание, да и пусть. Когда игроки нащупают химию, взаимопонимание прибавится по умолчанию. А с чемпионами-ветеранами надо что-то делать. Пока они только регрессируют...
Угловые "Спартака" становятся страшным оружием
Когда дают обратную связь, то рекомендуют заканчивать ее позитивной вещью. У "Спартака" после "Ахмата" в этом смысле можно зацепиться только за стандартные положения. Красно-белые будто спрятали в Тарасовке Отто Рехагеля с его установками греческого образца 2004 года. Ну просто "Спартак" так круто стал работать на стандартах. В команде есть кому исполнить прямой удар, если позволяет позиция, есть кому замкнуть навес, есть еще ряд комбинаций, к которым соперники бывают вообще не готовы.
"Ахмат", который, казалось, детально разобрал всю игру команды Карреры, почему-то не учел, что нельзя нарушать правила у своей штрафной. Грозненцы очень грешили этим, как будто проверяли точность Фернандо. Бразилец чуть не наказал Городова, когда заставил перекладину затрястись после одного из своих ударов. А корнеры "Спартака" теперь будут анализировать все, вот буквально все, соперники красно-белых. Если не получается забить с игры, то спартаковцам надо просто зарабатывать больше угловых.
Сработали подсказки Романа Пилипчика?
Для одного из ассистентов Рашида Рахимова этот матч был принципиальным. После ухода из "Спартака" Роман Пилипчук только сейчас получил работу, правда, не главного тренера, как ему хотелось, а снова помощника. И календарь совпал так, что можно было сразу проявить себя наилучшие аналитические качества. Даже пересматривать игры не пришлось - Пилипчук и так прекрасно знает, во что играет "Спартак" (ну кроме стандартов, которые при нем у красно-белых не были такими крутыми).
Хотя Рашид Рахимов и до, и после матча отказывался, считая выбранную тактику работой всего тренерского штаба. Бывший эксперт "Матч ТВ" заявлял, что самостоятельно посмотрел много игр спартаковцев, чтобы сделать вывод о команде Массимо Карреры. Но видя, как грамотно обороняется, а самое главное - атакует "Ахмат", все становилось ясно, кто тактически готовил грозненцев ко встрече. Роман Пилипчук отлично знает все слабые места "Спартака". Тем более, что на поле находились абсолютно все футболисты, которые работали еще с ним. Может только Ломовицкий так часто с Пилипчуком не встречался.
В чемпионский сезон в "Спартаке" Пилипчук проявил себя на ура. Понятно, что исполнители "Ахмата" не так сильны, как у красно-белых, но в таких условиях можно вообще точечно прокачать свои тактические способности, с которыми потом надо смело начинать сольную тренерскую карьеру. Похоже, что из-за этого Пилипчук и пришел в "Ахмат".
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.