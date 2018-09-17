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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Два разных тайма и не готовые футболисты. Разбор победы «Зенита»
«Зенит» закрыл сезон матчей на искусственных полях, за короткий отрезок начала сезона команда успела сыграть на таких полях 4 матча (Тюмень, Уфа, Мольде, Оренбург). Маркизио в послематчевом интервью даже уделил этому факту отдельное внимание. Дебют итальянца получился смешанным, к моменту его выхода на поле «Зенит» уже низко оборонялся и тянул время. В любом случае получилось точно лучше, чем у Паредеса, которому предстоит еще долго приходить в себя после товарищеских матчей Аргентины в США и трансатлантических перелетов.
Общая тактика
В Оренбурге команды подошли к матчу с базовыми отработанными схемами. Хозяева все также играли 3-4-2-1, но пытались схитрить в хронологии распределения сил через интенсивность прессинга. Не так давно в матче против «Краснодара» хозяева просто раздавили быков интенсивностью прессинга и давления. Сил хватило только на первые 60-70 минут, итог – «Краснодар» спас ничью в концовке. Федотов решил не повторять старых ошибок, на первый тайм его команда вышла с установкой на умеренный прессинг. Это логично по предыдущим матчам, «Зенит» все равно выходит в финальную треть через длинные передачи, так зачем раскрываться и зря тратить силы?
У Сергея Семака было свое мнение. Возможно, именно под этот матч были заготовлены варианты выхода из под прессинга через короткий розыгрыш. Во всяком случае, ни разу за сезон «Зенит» так часто не использовал разыгрываемые на коротке комбинации для сброса давления на своей трети поля. Особенно стоит отметить скоростной выход в атаку в самой концовке тайма, кружева! Не иначе! Так «Зенит» создал пару моментов в первом тайме и второй гол. В конечном счете, это и сделало разницу. После перерыва «Оренбург» перешел на максимальную интенсивность, но счет на табло уже был 0:2.
Во втором тайме «Зенит» опустил линию обороны, стали появляться старые симптомы позиционных ошибок. На фоне слабой физической подготовки некоторых игроков (Кузяев и Паредес приехали из сборных усталыми, Набуиллин просто не готов) это было особенно опасно.
Еще одним элементом вариативности при началах атак гостей служил Нету. Главная фишка португальца - плотные проникающие передачи низом, Паредес и Иванович используют такой тип передач крайне редко. Он отслеживает коридоры и активно начинает предлагать себя если находит, показывая куда он ждёт передачу и уже зная, что будет делать дальше. На выходе у Нету 95% точности передач, 25 точных из 27 конструктивных передач (больше только у Паредеса, Кузяева и Смольникова, точность меньше у всех). Также важно, Нету по умолчанию настроен на развитие быстрых атак вертикальными передачами.
В целом, «Зенит» не отходит от своей проверенной модели игры – 4-4-2 в обороне, 4-2-3-1 в атака, где в группе Дзюба\Шатов\Дриусси\Ерохин каждый может оказаться на месте каждого.
О проблемах «Зенита» на флангах обороны
Смольников и Набиуллин снова слабо сыграли в финальной трети и завершении – 6 навесов на двоих, только 1 точный. 0 ключевых передач. У Смольникова еще и 0 точных передач в штрафную, хотя его роль в игре предполагает такие действия.
Набиуллин снова не готов к объему работы всего матча, уже к завершению часа игры он просто растворился на поле. Количество ТТД падало в геометрической прогрессии, у Семака не было выбора, защитника пришлось менять. Это очень тревожные вводные, тратить замену в каждом матче на крайнего защитника – непозволительная роскошь. Кроме того, Эльмир часто теряет мяч – 8 потерь. Больше только у Дзюбы и Дриусси, но это группа атаки и другой контекст этих потерь. Зимой «Зенит» наверняка будет усиливать позицию новичком.
Смольников же компенсировал свои недостатки в финальной трети. Игорь крайне активно был задействован в передаточной составляющей. 10 передач Дзюбе, 12 Шатову, 15 Кузяеву, 13 Паредесу и всего 6 двум центральным защитникам. Всего 71 передача (больше только у Паредеса и Кузяева) при 90% точности. Кроме того, поучаствовал в 3х опасных атаках, в одной из них сделал все сам от начала и до конца – протащил мяч на своей половине, обыгрался об Дзюбу, протащил мяч из средней трети поля в штрафную и пробил в створ.
Смольников тоже часто терял мяч – 6 потерь, но контекст отличается от потерь Набиуллина. Почти все потери в сложных игровых ситуациях или фазе обострения игры – 3 в штрафной, 2 в финальной трети, также отдельно стоит отметить, что команда вдвое реже теряла мяч на правом фланге чем на левом. Решающую роль в этом как раз сыграл Смольников, который постоянно себя предлагал скоростными открываниями.
Симптомы проблем «Зенита» в опорной зоне сохраняются
«Зениту» повезло, что хозяева предпочитали палить издали, имея при этом варианты продолжения атаки и доведения ее до более удачных для удара позиций. Из-за этого вся опасность слабой опорной зоны оказалась замаскирована (в очередной раз), но и без этого оренбуржцы настреляли 7 ударов из зоны ответственности Кузяева и Паредеса.
По статистике может показаться, что Кузяев прекрасно справлялся с функциями опорника – 7 отборов из 9 попыток, очень солидные цифры. Если копнуть глубже, то мы увидим, что 5 из 7 сделаны вообще на чужой половине поля. То есть в процессе прессинга или контрпрессинга, то что Кузяев гений в этих компонентах всем давно известно. Прямые обязанности опорника это далеко не только и не столько прессинг, в непосредственной зоне ответственности у Кузяева всего лишь одна попытка отбора. Зато были позиционные ошибки, как на скриншоте, где Далер «зевнул» открывшегося в коридор инсайда. Этот момент исправить никто не успел, он закончился ударом с нескольких метров от штрафной.
Выход Маркизио в первом же матче на 23 минуты, еще и на искусственный газон – признак форсирования подготовки итальянца. Наверняка первый выход в старт произойдет до конца месяца.
О странном голе
Разговоры о странных матчах команд с одним владельцем (де-факто, не де-юре) всегда были, есть и будут. После матча злые и не очень языки стали рассуждать о броске мяча Фроловым в свои ворота. Давайте копнем глубже. Во-первых, Ерохин сделал рывок на 7-8 метров, чтобы выскочить и пробить прямо перед Дзюбой (почти наверняка это наработка, Дзюба играет и роль блокируюшего и роль стягивающего), то есть вратарь ожидал удара в первую очередь от Дзюбы. Во-вторых, сам удар был сложнейший – с 7 метров, от земли и на неудобной высоте (можно оценить на скриншоте). Чаще всего такие вратарские казусы случаются именно в таких ситуациях максимальной неопределенности.
В формате тезисов
- Ерохин лучший игрок лиги по xG90 + xA90 (ожидаемые голы и ожидаемые голевые на 90 минут игры), второй лучший в лиге по гол+пас – 3 гола и 2 передачи. В топах всей лиги по фитнес-статистике. Все это на фоне сложного тактического задания. Баражирующий убийца.
- Если Нету не вспомнит свои «гениальные» обрезания и привозы, то Мевля с лавки выйдет не скоро. Маммана уже в общей группе, скоро у Семака будут все вводные для перехода на 3 центральных защитника.
- Анюков за 33 минуты отдал 20 передач с 95% точности (у Набиуллина 31 при 65% за 61 минуту, помогите), забрал все единоборства и сделал 2 отбора из 2 попыток. Нет никаких сомнений, что в Копенгагене на левый фланг выйдет Анюков. Молодого Набиуллина от участи Чернова спасает только возраст ветерана.
- Сутормин играет важнейшую роль в атаке «Оренбурга» своими подключениями в центр штрафной и полуфланг. «Зенит» его раздавил в единоборствах – 37%, только 2 из 7 его обводок прошли, а 14 потерь для крайнего защитника это провал.
- Мишкич подтвердил статус самого удачного приобретения оренбуржцев этим летом. Против «Зенита» он стал главным диспетчером своей команды (55 передач при 95% точности), создал один неплохой момент и отдал единственный острую передачу «Оренбурга». В обороне также не проваливался позиционно (насколько это возможно против «Зенита») и вместе с Поповичем стал самым эффективным по отборам.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Instat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
Общая тактика
В Оренбурге команды подошли к матчу с базовыми отработанными схемами. Хозяева все также играли 3-4-2-1, но пытались схитрить в хронологии распределения сил через интенсивность прессинга. Не так давно в матче против «Краснодара» хозяева просто раздавили быков интенсивностью прессинга и давления. Сил хватило только на первые 60-70 минут, итог – «Краснодар» спас ничью в концовке. Федотов решил не повторять старых ошибок, на первый тайм его команда вышла с установкой на умеренный прессинг. Это логично по предыдущим матчам, «Зенит» все равно выходит в финальную треть через длинные передачи, так зачем раскрываться и зря тратить силы?
У Сергея Семака было свое мнение. Возможно, именно под этот матч были заготовлены варианты выхода из под прессинга через короткий розыгрыш. Во всяком случае, ни разу за сезон «Зенит» так часто не использовал разыгрываемые на коротке комбинации для сброса давления на своей трети поля. Особенно стоит отметить скоростной выход в атаку в самой концовке тайма, кружева! Не иначе! Так «Зенит» создал пару моментов в первом тайме и второй гол. В конечном счете, это и сделало разницу. После перерыва «Оренбург» перешел на максимальную интенсивность, но счет на табло уже был 0:2.
Во втором тайме «Зенит» опустил линию обороны, стали появляться старые симптомы позиционных ошибок. На фоне слабой физической подготовки некоторых игроков (Кузяев и Паредес приехали из сборных усталыми, Набуиллин просто не готов) это было особенно опасно.
Еще одним элементом вариативности при началах атак гостей служил Нету. Главная фишка португальца - плотные проникающие передачи низом, Паредес и Иванович используют такой тип передач крайне редко. Он отслеживает коридоры и активно начинает предлагать себя если находит, показывая куда он ждёт передачу и уже зная, что будет делать дальше. На выходе у Нету 95% точности передач, 25 точных из 27 конструктивных передач (больше только у Паредеса, Кузяева и Смольникова, точность меньше у всех). Также важно, Нету по умолчанию настроен на развитие быстрых атак вертикальными передачами.
В целом, «Зенит» не отходит от своей проверенной модели игры – 4-4-2 в обороне, 4-2-3-1 в атака, где в группе Дзюба\Шатов\Дриусси\Ерохин каждый может оказаться на месте каждого.
О проблемах «Зенита» на флангах обороны
Смольников и Набиуллин снова слабо сыграли в финальной трети и завершении – 6 навесов на двоих, только 1 точный. 0 ключевых передач. У Смольникова еще и 0 точных передач в штрафную, хотя его роль в игре предполагает такие действия.
Набиуллин снова не готов к объему работы всего матча, уже к завершению часа игры он просто растворился на поле. Количество ТТД падало в геометрической прогрессии, у Семака не было выбора, защитника пришлось менять. Это очень тревожные вводные, тратить замену в каждом матче на крайнего защитника – непозволительная роскошь. Кроме того, Эльмир часто теряет мяч – 8 потерь. Больше только у Дзюбы и Дриусси, но это группа атаки и другой контекст этих потерь. Зимой «Зенит» наверняка будет усиливать позицию новичком.
Смольников же компенсировал свои недостатки в финальной трети. Игорь крайне активно был задействован в передаточной составляющей. 10 передач Дзюбе, 12 Шатову, 15 Кузяеву, 13 Паредесу и всего 6 двум центральным защитникам. Всего 71 передача (больше только у Паредеса и Кузяева) при 90% точности. Кроме того, поучаствовал в 3х опасных атаках, в одной из них сделал все сам от начала и до конца – протащил мяч на своей половине, обыгрался об Дзюбу, протащил мяч из средней трети поля в штрафную и пробил в створ.
Смольников тоже часто терял мяч – 6 потерь, но контекст отличается от потерь Набиуллина. Почти все потери в сложных игровых ситуациях или фазе обострения игры – 3 в штрафной, 2 в финальной трети, также отдельно стоит отметить, что команда вдвое реже теряла мяч на правом фланге чем на левом. Решающую роль в этом как раз сыграл Смольников, который постоянно себя предлагал скоростными открываниями.
Симптомы проблем «Зенита» в опорной зоне сохраняются
«Зениту» повезло, что хозяева предпочитали палить издали, имея при этом варианты продолжения атаки и доведения ее до более удачных для удара позиций. Из-за этого вся опасность слабой опорной зоны оказалась замаскирована (в очередной раз), но и без этого оренбуржцы настреляли 7 ударов из зоны ответственности Кузяева и Паредеса.
По статистике может показаться, что Кузяев прекрасно справлялся с функциями опорника – 7 отборов из 9 попыток, очень солидные цифры. Если копнуть глубже, то мы увидим, что 5 из 7 сделаны вообще на чужой половине поля. То есть в процессе прессинга или контрпрессинга, то что Кузяев гений в этих компонентах всем давно известно. Прямые обязанности опорника это далеко не только и не столько прессинг, в непосредственной зоне ответственности у Кузяева всего лишь одна попытка отбора. Зато были позиционные ошибки, как на скриншоте, где Далер «зевнул» открывшегося в коридор инсайда. Этот момент исправить никто не успел, он закончился ударом с нескольких метров от штрафной.
Выход Маркизио в первом же матче на 23 минуты, еще и на искусственный газон – признак форсирования подготовки итальянца. Наверняка первый выход в старт произойдет до конца месяца.
О странном голе
Разговоры о странных матчах команд с одним владельцем (де-факто, не де-юре) всегда были, есть и будут. После матча злые и не очень языки стали рассуждать о броске мяча Фроловым в свои ворота. Давайте копнем глубже. Во-первых, Ерохин сделал рывок на 7-8 метров, чтобы выскочить и пробить прямо перед Дзюбой (почти наверняка это наработка, Дзюба играет и роль блокируюшего и роль стягивающего), то есть вратарь ожидал удара в первую очередь от Дзюбы. Во-вторых, сам удар был сложнейший – с 7 метров, от земли и на неудобной высоте (можно оценить на скриншоте). Чаще всего такие вратарские казусы случаются именно в таких ситуациях максимальной неопределенности.
В формате тезисов
- Ерохин лучший игрок лиги по xG90 + xA90 (ожидаемые голы и ожидаемые голевые на 90 минут игры), второй лучший в лиге по гол+пас – 3 гола и 2 передачи. В топах всей лиги по фитнес-статистике. Все это на фоне сложного тактического задания. Баражирующий убийца.
- Если Нету не вспомнит свои «гениальные» обрезания и привозы, то Мевля с лавки выйдет не скоро. Маммана уже в общей группе, скоро у Семака будут все вводные для перехода на 3 центральных защитника.
- Анюков за 33 минуты отдал 20 передач с 95% точности (у Набиуллина 31 при 65% за 61 минуту, помогите), забрал все единоборства и сделал 2 отбора из 2 попыток. Нет никаких сомнений, что в Копенгагене на левый фланг выйдет Анюков. Молодого Набиуллина от участи Чернова спасает только возраст ветерана.
- Сутормин играет важнейшую роль в атаке «Оренбурга» своими подключениями в центр штрафной и полуфланг. «Зенит» его раздавил в единоборствах – 37%, только 2 из 7 его обводок прошли, а 14 потерь для крайнего защитника это провал.
- Мишкич подтвердил статус самого удачного приобретения оренбуржцев этим летом. Против «Зенита» он стал главным диспетчером своей команды (55 передач при 95% точности), создал один неплохой момент и отдал единственный острую передачу «Оренбурга». В обороне также не проваливался позиционно (насколько это возможно против «Зенита») и вместе с Поповичем стал самым эффективным по отборам.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Instat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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