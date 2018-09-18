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Фатих Терим: на поле "Галатасарая" "Локомотив" будет чувствовать себя как дома

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим поделился ожиданиями от домашнего матча с "Локомотивом" (18 сентября) в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Локомотив", конечно, сильная команда. Я смотрел их матч с "Динамо", мы изучили их игру, сделали выводы. Думаю, они будут чувствовать себя как дома. У них есть Фернандеш – настоящий маэстро. Но и другие отличные игроки – например, Фарфан", - цитирует Терима "Чемпионат.сом".
Теги: Терим Галатасарай Локомотив
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