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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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РФС обсудит реформу молодежного первенства России 25 сентября
РФС обсудит реформу молодежного первенства на профильном комитете 25 сентября. Об этом сообщил ТАСС президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент РФС Сергей Прядкин.
Ранее сообщалось, что РПЛ проведет реформу молодежного первенства и планирует создать лигу для игроков до 20 или 21 года, сезон-2018/19 будет переходным. Согласно действующим правилам, в молодежном первенстве от каждой команды на поле должно находиться не менее семи воспитанников клуба.
"На 25 число на следующей неделе назначено заседание комитета профессионального футбола, куда входят представители всего профессионального футбольного сообщества. На нем уже будет окончательно сделан вывод, какой возраст будет U-19 , U-20 или U-21. Рабочие моменты на этом заседании и будут решены", - сказал Прядкин.
Ранее сообщалось, что РПЛ проведет реформу молодежного первенства и планирует создать лигу для игроков до 20 или 21 года, сезон-2018/19 будет переходным. Согласно действующим правилам, в молодежном первенстве от каждой команды на поле должно находиться не менее семи воспитанников клуба.
"На 25 число на следующей неделе назначено заседание комитета профессионального футбола, куда входят представители всего профессионального футбольного сообщества. На нем уже будет окончательно сделан вывод, какой возраст будет U-19 , U-20 или U-21. Рабочие моменты на этом заседании и будут решены", - сказал Прядкин.
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