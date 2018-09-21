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Роман Бабаев: у ЦСКА нет опасений из-за качества поля перед дерби со "Спартаком"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не опасается непогоды перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Хотелось бы, чтобы дерби прошло при хорошей погоде для комфорта болельщиков, но это, к сожалению, не в наших силах. По поводу поля опасений никаких нет", - цитирует Бабаева ТАСС.
Теги: Бабаев ЦСКА Спартак
Сегодня, 21:19
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