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Рагнар Сигурдссон: с "Уфой" очень тяжело играть

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ с "Уфой".

"С такими клубами как "Уфа" всегда очень тяжело играть. В их составе одни бойцы.

Чемпионат начался не так давно, поэтому нет смысла говорить о турнирных раскладах. Мы просто выходим на поле и отдаем все силы в каждой игре. Живем от матча к матчу.

Надеюсь, наши болельщики будут в хорошем настроении после игры с "Уфой", — приводит слова Сигурдссона пресс-служба "Ростова".

Матч "Ростов" — "Уфа" состоится сегодня, 22 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Начало — в 19:00 по московскому времени.
Теги: Уфа Ростов Сигурдссон
Сегодня, 13:08
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