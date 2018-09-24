Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Евгений Алдонин: Глушаков и Ещенко? Не думаю, что без них на поле ЦСКА было проще

Евгений Алдонин: Глушаков и Ещенко? Не думаю, что без них на поле ЦСКА было проще Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info итоги встречи дерби 8 тура чемпионата ЦСКА – «Спартак»

- Счёт по игре, или кому-то повезло с ничьей?

- Считаю, что, быть может создали не так много моментов, но тем не менее, ЦСКА владел неоспоримым преимуществом по игре. В этом матче одни создавали моменты, а в итоге забили совсем другие. В первом тайме «Спартак» всего лишь один или два раза попали в створ ворот. ЦСКА же, на фоне хорошего матча в Лиге Чемпионов, и тут провёл очень хороший второй тайм, совершим камбэк в игре.

Видно, что ребята играют с большим желанием. И молодые себя проявляют с самой хорошей стороны. Больше шансов на победу было у ЦСКА. Думаю, что с точки зрения показанной игры ничья – несправедливый результат.

- Чем команда Гончаренко отличается от вашей?

- Конечно же она существенно отличается. Сейчас идёт ставка на молодых игроков. У нас же, всё игроки были уровня национальных сборных. В плане мастерства наша команда была значительно выше. Но то, что у ребят большое будущее, и то что они показывают качественный и зрелый футбол, причём не только в чемпионате России, но и в Лиге Чемпионов – это настраивает на очень оптимистичный лад.

- Из академий больше всего хвалят «Краснодар», выпуски молодых игроков больше всего хватили у «Спартака», потом нахваливали «поколение «Динамо». Почему же тогда на профессиональном уровне молодые футболисты ЦСКА смотрятся наиболее приоритетно?

- Какое тут может быть объяснение? Им доверяют, и они играют. Плюс, понятно, что для них создаются определённые условия. Такова политика клуба. И то, что это получается – это здорово. Конечно-же, в плане выбора основного состава многое зависит от возможностей клуба. И на сегодня ситуация такая, что ЦСКА делает ставку на молодых. Не только россиян, но и легионеров.

Понятно, что прежде всего молодые игроки нестабильны. Поэтому им немногие и доверяют выходить на поле. У армейцев пока-что всё получается, но всё равно не стоит расслабляться. Этот чемпионат будет очень сложным для армейцев, и далеко не всегда в футболе всё получается так, как ты желаешь.

- На ваш взгляд, с нынешним составом ЦСКА в реальности на какие места будет претендовать?

- Бороться они будут, без сомнения, за первую тройку. На мой взгляд задача максимум – попасть в Лигу Чемпионов. Ну а как оно сложится – посмотрим. Многое ведь зависит не только от тактики и стратегии, но и от здоровья. Мы видим что регулярно вылетают игроки, и главному тренеру приходится постоянно перестраивать схему игры. Например, сегодня пришлось действовать в 4 защитника, хотя схема с 5-ю более привычна, и по ней играли гораздо чаще.

Но это в любом случае плюс для молодежи. Они от этого становятся опытнее.

- Стала ли ситуация с Глушаковым и Ещёнко неким подарком для ЦСКА?

- Я бы не говорил о подарке. Всё это внутренняя кухня клуба. И то, что там происходит – совсем отдельная история. Чтобы о ней говорить уверено – нужно знать её изнутри.

- Но ЦСКА было сегодня легче без них на поле?

- Мне кажется, что нет. Да, «Спартак» сейчас тоже находится в непростой ситуации. После поражения в Лиге Европы – особенно. Но играют те футболисты, которых главный тренер выпускает в стартовом составе. Хорошо или нет играли бы сегодня Ещёнко и Глушаков – об этом я не могу знать. Ведь не нахожусь в их клубе, и не знаю в какой форме они находятся.
Теги: ЦСКА Спартак Алдонин
Сегодня, 03:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.