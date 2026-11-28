- Не знаю как [насчет съездить] на матч "Галатасарая". Если будет время.
Сейчас как будто бы не хватало "Галатасараю" нападающего. Осимхен сломался, и им не хватало, - передаёт слова Тюкавина "Спорт-Экспресс".
Встреча завершилась победой турецкого клуба со счётом 1:0. Батраков получил жёлтую карточку на 53-й минуте после стычки с Джоном Макгинном, а на 74-й покинул поле. За 15 игр во всех турнирах в составе "Галатасарая" россиянин записал на свой счёт шесть голов и четыре результативные передачи.