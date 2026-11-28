"Краснодар" получил отказ в трансфере бразильского нападающего - источник

"Краснодару" не удалось договориться с "Атлетико Паранаэнсе" о переходе 27-летнего флангового нападающего Леозиньо.

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По информации журналиста Моник Вивелы, руководство бразильского клуба не устроили финансовые условия предложения, поступившего от "чёрно-зелёных". В результате "Атлетико Паранаэнсе" отказался от дальнейших переговоров по трансферу футболиста.



Контракт Леозиньо с нынешней командой истекает в конце 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает вингера в три миллиона евро.



С начала 2026 года нападающий провёл 30 встреч во всех соревнованиях, записав на свой счёт семь забитых мячей и одну голевую передачу.