- Игра с ЦСКА будет лакмусовой бумажкой для "Зенита". Про "армейцев" тоже было много хвалебных отзывов, а сейчас уже появились вопросы.
Интересно, как после поражений в РПЛ поведут себя обе команды. Встречаются два раненых зверя. Жду от Сергея Семака более активного и нахального футбола. В составе должны появиться люди, которые хотят побеждать, а не просто поиграть в футболке "Зенита", - цитирует Стрепетова "Советский спорт".
"Зенит" с 31 баллом идёт вторым в чемпионате, ЦСКА с 26 очками занимает пятую строчку.