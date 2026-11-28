- У ЦСКА нет центрального нападающего, который забивает. Лусиано для меня неплохой игрок, но когда-то он забил один или два гола… В команде, которая борется за чемпионство, должен быть нападающий с другим количеством мячей.
Можно сказать, что Лусиано и Мусаеву не хватает мастерства. Я не знаю, как описать то, в каких ситуациях они не забивают, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
На двоих Гонду и Мусаев забили четыре мяча в нынешнем розыгрыше РПЛ, причём три из них на счету аргентинца. Оба форварда приняли участие в 14 встречах чемпионата. 28 ноября ЦСКА сыграет дома с "Зенитом".