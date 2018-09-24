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Михаил Грушевский: обидно, что не смогли дожать "Спартак"

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Спартака" (1:1) в 8-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

- По итогам матча, думаю, результатом должны быть больше довольны болельщики "Спартака", потому что весь матч команда играла в обороне. Они в первом тайме время потягивали... в общем, играли как классический аутсайдер встречи, который приехал постараться выиграть, но и на ничью был согласен.

Конечно, приятно, что удалось сравнять счёт, но если бы мы сделали это пораньше, думаю, смогли бы и выиграть. А в целом, интересный матч, который для нас стал очередным шагом к становлению молодой и дерзкой команды. Спартаковцы, впрочем, тоже показали, что молодёжь у них есть. Мы увидели драматичный, насыщенный разными событиями матч, ЦСКА на победу наиграл, но раз гости смогли добиться ничейного результата, значит, так и должно было случиться.

Обидно, что мы не смогли дожать соперника, что новички, вышедшие на замену, не усилили игру команды. Но "Спартак" играл аккуратно от обороны, поэтому ничья в их пользу. Ну и в пользу "Зенита", который уверенно выиграл у "Локомотива" и увеличил свой отрыв. Что поделать, будем стараться держаться ближе ко второму месту, и сохранять надежду на то, что включимся в чемпионскую гонку.

- О матче "Зенит" - "Локомотив" и отрыве питерцев в турнирной таблице:

- С питерцами в этом сезоне будет сложнее, ничто не предвещает такого спада, какой случился при Манчини, ведь Семак очень уверенно рулит командой. Чемпионат длинный, всё может измениться. Не стоит забывать о долгом зимнем перерыве, который часто меняет картинку и соотношение сил. На это у болельщиков ЦСКА очень большая надежда.

Сейчас же, "Зенит" - очевидный фаворит чемпионской гонки, "Спартак" пока складывает ощущение команды, которая случайно находится в тройке. Игры нет, и сегодня не было ощущения, что мы увидели матч равных команд. Если бы в таком стиле сыграл "Рубин" Бердыева - я бы не удивился. Хотя в последние несколько лет в дерби "Спартак" уже играл в подобный футбол от обороны. Но сегодня это сработало, как и несколько раз в прошлом.

Думаю, болельщикам ЦСКА за игрой своей команды было приятно наблюдать. Было ли приятно болельщикам "Спартака" от игры своих любимцев - не знаю. Пожалуй, стоит признать, что результат более-менее справедливый, ведь "красно-белые" большую часть матча вели в счёте, да и поражение для них стало бы совсем катастрофой.

Rusfootball
Теги: ЦСКА Спартак Грушевский
Сегодня, 09:26
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7
(2)
№7 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 10:25) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА был много интереснее, а наркомда на дрезину стала похожа. Ромбоголовым и это нравится, пусть так и останется!!! Негры валяются без конца и бьются в истерике, смотреть противно. Судейки наркомду в ЕК опять вытащат, а зачем???


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011 [жалоба]
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:17) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: diego milito 22
МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ: ОБИДНО, ЧТО НЕ СМОГЛИ ДОЖАТЬ "СПАРТАК", даже с помощью арбитра Карасева.

Да вас даже Рапид с итальянскими судьями унижает, а вы все на Карася жалуетесь))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:11) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Lols,
Цитата: Lols
Полностью согласен, ничья не по делу, ЦСКА минимум двушку должен был забивать, подвела реализация и свинарник должен спасибо сказать судейке.


Твой любимый "птичник сорок" не особо блещет в Англии.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Полностью согласен, ничья не по делу, ЦСКА минимум двушку должен был забивать, подвела реализация и свинарник должен спасибо сказать судейке.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ: ОБИДНО, ЧТО НЕ СМОГЛИ ДОЖАТЬ "СПАРТАК", даже с помощью арбитра Карасева.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: grig81 Ставропольский край (Сегодня, 09:35) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поло,
Там чистый пеналь!
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Поло (Сегодня, 09:29) #
  • +1
  •  (1)

Кто-нибудь знает, где можно найти повтор эпизода с падением Адриано в штрафной(незадолго до ответного гола ЦСКА)?

Заранее спасибо!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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