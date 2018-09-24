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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Грушевский: обидно, что не смогли дожать "Спартак"
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Спартака" (1:1) в 8-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
- По итогам матча, думаю, результатом должны быть больше довольны болельщики "Спартака", потому что весь матч команда играла в обороне. Они в первом тайме время потягивали... в общем, играли как классический аутсайдер встречи, который приехал постараться выиграть, но и на ничью был согласен.
Конечно, приятно, что удалось сравнять счёт, но если бы мы сделали это пораньше, думаю, смогли бы и выиграть. А в целом, интересный матч, который для нас стал очередным шагом к становлению молодой и дерзкой команды. Спартаковцы, впрочем, тоже показали, что молодёжь у них есть. Мы увидели драматичный, насыщенный разными событиями матч, ЦСКА на победу наиграл, но раз гости смогли добиться ничейного результата, значит, так и должно было случиться.
Обидно, что мы не смогли дожать соперника, что новички, вышедшие на замену, не усилили игру команды. Но "Спартак" играл аккуратно от обороны, поэтому ничья в их пользу. Ну и в пользу "Зенита", который уверенно выиграл у "Локомотива" и увеличил свой отрыв. Что поделать, будем стараться держаться ближе ко второму месту, и сохранять надежду на то, что включимся в чемпионскую гонку.
- О матче "Зенит" - "Локомотив" и отрыве питерцев в турнирной таблице:
- С питерцами в этом сезоне будет сложнее, ничто не предвещает такого спада, какой случился при Манчини, ведь Семак очень уверенно рулит командой. Чемпионат длинный, всё может измениться. Не стоит забывать о долгом зимнем перерыве, который часто меняет картинку и соотношение сил. На это у болельщиков ЦСКА очень большая надежда.
Сейчас же, "Зенит" - очевидный фаворит чемпионской гонки, "Спартак" пока складывает ощущение команды, которая случайно находится в тройке. Игры нет, и сегодня не было ощущения, что мы увидели матч равных команд. Если бы в таком стиле сыграл "Рубин" Бердыева - я бы не удивился. Хотя в последние несколько лет в дерби "Спартак" уже играл в подобный футбол от обороны. Но сегодня это сработало, как и несколько раз в прошлом.
Думаю, болельщикам ЦСКА за игрой своей команды было приятно наблюдать. Было ли приятно болельщикам "Спартака" от игры своих любимцев - не знаю. Пожалуй, стоит признать, что результат более-менее справедливый, ведь "красно-белые" большую часть матча вели в счёте, да и поражение для них стало бы совсем катастрофой.
Rusfootball
- Об игре:
- По итогам матча, думаю, результатом должны быть больше довольны болельщики "Спартака", потому что весь матч команда играла в обороне. Они в первом тайме время потягивали... в общем, играли как классический аутсайдер встречи, который приехал постараться выиграть, но и на ничью был согласен.
Конечно, приятно, что удалось сравнять счёт, но если бы мы сделали это пораньше, думаю, смогли бы и выиграть. А в целом, интересный матч, который для нас стал очередным шагом к становлению молодой и дерзкой команды. Спартаковцы, впрочем, тоже показали, что молодёжь у них есть. Мы увидели драматичный, насыщенный разными событиями матч, ЦСКА на победу наиграл, но раз гости смогли добиться ничейного результата, значит, так и должно было случиться.
Обидно, что мы не смогли дожать соперника, что новички, вышедшие на замену, не усилили игру команды. Но "Спартак" играл аккуратно от обороны, поэтому ничья в их пользу. Ну и в пользу "Зенита", который уверенно выиграл у "Локомотива" и увеличил свой отрыв. Что поделать, будем стараться держаться ближе ко второму месту, и сохранять надежду на то, что включимся в чемпионскую гонку.
- О матче "Зенит" - "Локомотив" и отрыве питерцев в турнирной таблице:
- С питерцами в этом сезоне будет сложнее, ничто не предвещает такого спада, какой случился при Манчини, ведь Семак очень уверенно рулит командой. Чемпионат длинный, всё может измениться. Не стоит забывать о долгом зимнем перерыве, который часто меняет картинку и соотношение сил. На это у болельщиков ЦСКА очень большая надежда.
Сейчас же, "Зенит" - очевидный фаворит чемпионской гонки, "Спартак" пока складывает ощущение команды, которая случайно находится в тройке. Игры нет, и сегодня не было ощущения, что мы увидели матч равных команд. Если бы в таком стиле сыграл "Рубин" Бердыева - я бы не удивился. Хотя в последние несколько лет в дерби "Спартак" уже играл в подобный футбол от обороны. Но сегодня это сработало, как и несколько раз в прошлом.
Думаю, болельщикам ЦСКА за игрой своей команды было приятно наблюдать. Было ли приятно болельщикам "Спартака" от игры своих любимцев - не знаю. Пожалуй, стоит признать, что результат более-менее справедливый, ведь "красно-белые" большую часть матча вели в счёте, да и поражение для них стало бы совсем катастрофой.
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