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Сергей Хусаинов: мне не понравилось судейство в дерби - Карасёв работал непоследовательно

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейские решения Сергея Карасёва во время матча 8-го тура РПЛ ЦСКА – "Спартак" (1:1).

"Главный арбитр прекрасно видел момент со стыком Джикии и Бекао и грамотно разобрался в эпизоде. Такие ситуации часто возникают, нужно находиться в эпицентре событий, чтобы не упустить отмашку кого-то из игроков. Бекао предупреждён справедливо. Было движение рукой. А вот Джикия ничего в этом эпизоде противоправного не сделалю

На мой взгляд, Бекао сфолил против Адриану в штрафной, а вот в моменте с падением Чалова, когда в ответной атаке был назначен штрафной, нарушения не было. Карасёв работал непоследовательно. Мне это не понравилось", - сказал Хусаинов.

Спорт уик-энд
Теги: ЦСКА Спартак Хусаинов Карасев Бекао Джикия Луис Адриано
Сегодня, 10:14
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(9)
№14 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 11:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да не в судействе дело...Ну, победил бы Спартак-и что? Игра где? Удары в створ где? За счет чего побеждать? Да в прошлом чемпионате и то игра была. А сейчас что?


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: Батька (Сегодня, 11:12) #
  • +2
  •  (8)

Пару раз около штрафной Адриано валили и один раз а штрафной а это 2-3 гола ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:01) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Ну да)) А чего тогда Рапиду и Ахмату просрали, раз такие крутые футболисты с тренером? Там же не было Карася)) Или Гинер подкупил итальянцев в ЛЕ?))

Слишком мало стандартов насвистели.

Цитата: genpalagin
защитник ЦСКА сверху "запрыгнул" на Адриано...


который всячески обнимал и придерживал Бекао, до этого момента. Выходит первый то правила нарушил Адриано?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 10:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Чалову наступили на ногу, то он бы "как-то" переживал, а он встал и "разведя руки в сторону" спросил... что-то!!! Пусть "желающим" наступят шипами на ногу.... Как будите себя чувствовать!!! Судья "больше" не ДАВАЛ ШТРАФНЫХ В СТОРОНУ ЦСКА, БЕПОКОЯСЬ, ЧТО ЕЩЁ ЗАБЬЕТ СПАРАТАК... При том, что защитник ЦСКА сверху "запрыгнул" на Адриано...
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
№10 Написал: evgen Псков (Сегодня, 10:56) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
А в моменте, когда Чалову на ногу наступили в штрафной?

Посмотри еще раз - это Чалов наступил Рассказову, а после, типа поймал контакт, упал.
Вы такие милые и непосредственные - прям жуть.


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Спартак!
Регистрация: 4.04.2007 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:51) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Очки надень,сам упал Адриану.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 10:42) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Разве от Хусаинова можно что-то другое услышать,только то что судьи обижают хрюшек.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№7 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 10:36) #
  • +1
  •  (9)

Перед тем, как упасть в штрафной, Адриано настолько явно хватал руками за плечи и футболку Бекао, что надо было ставить штрафной в пользу ЦСКА. Свистнул бы на 3 секунды раньше, никаких вопросов бы не было.
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:33) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: LIAZ677
Карась всегда был ручным. В своё время таким же ручным у Гинера был Гвардис.

Ну да)) А чего тогда Рапиду и Ахмату просрали, раз такие крутые футболисты с тренером? Там же не было Карася)) Или Гинер подкупил итальянцев в ЛЕ?))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 10:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
Цитата: Седой
А в моменте, когда Чалову на ногу наступили в штрафной?

Егоров же с судьями проголосовали что "наступы" это пенальти. blush

Так они проголосовали в перерыве...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 10:30) #
  • 0
  •  (12)

Карась всегда был ручным. В своё время таким же ручным у Гинера был Гвардис.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:29) #
  • 0
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ручной карась,не поставили пенальти в ворота бомжей,а теперь и коням.Но адекватных нет у этих болел,говорят что судьи за нас топят.

Цитата: Седой
А в моменте, когда Чалову на ногу наступили в штрафной?
Судья был последовательно посредственным


Очки надень,сам упал Чалов.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:26) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Седой
А в моменте, когда Чалову на ногу наступили в штрафной?

Егоров же с судьями проголосовали что "наступы" это пенальти. blush
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:17) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
А в моменте, когда Чалову на ногу наступили в штрафной?
Судья был последовательно посредственным


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Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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