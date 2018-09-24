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На матче "Крылья Советов" - "Краснодар" ожидается более 20 тысяч болельщиков

Пресс-служба самарских "Крыльев" сообщила, что на заключительном матче 8-го тура РПЛ против "Краснодара" ожидается более 20 тысяч болельщиков.



Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.
Теги: Крылья Советов Краснодар
Сегодня, 13:47
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