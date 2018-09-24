На матче "Крылья Советов" - "Краснодар" ожидается более 20 тысяч болельщиков

На матче "Крылья Советов" – "Краснодар" ожидается более 20 000 болельщиковhttps://t.co/w13qDb5OOi — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 24, 2018

Пресс-служба самарских "Крыльев" сообщила, что на заключительном матче 8-го тура РПЛ против "Краснодара" ожидается более 20 тысяч болельщиков.Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.