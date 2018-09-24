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Йоахим Лев: у сборной России прекрасное будущее - команда обретает свой узнаваемый стиль

Наставник сборной Германии Йоахим Лев заявил, что национальную команду России ждет хорошее будущее.

"Важно, что Черчесов за два года до чемпионата мира начал обновление состава. Сейчас в команде есть ряд молодых и очень перспективных игроков, и мне кажется, что у этой команды прекрасное будущее.

Я помню, как был впечатлен игрой России в 2008 году. Тогда у команды был свой узнаваемый стиль. Сейчас у меня есть ощущение, что команда постепенно движется в том же направлении", - сказал Лев.

Сборная России 15 ноября проведет контрольный матч против национальной команды Германии.

ТАСС
Теги: Лев Черчесов Сборная России
Сегодня, 14:19
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:34) #
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Нет у Сборной России командной скорости - скорости не-е-е-е-е-е-е-е-е-т !!!!!!
Беда просто!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Стиль называется "спортивная ходьба с мячом".
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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