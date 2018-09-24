Йоахим Лев: у сборной России прекрасное будущее - команда обретает свой узнаваемый стиль

Наставник сборной Германии Йоахим Лев заявил, что национальную команду России ждет хорошее будущее."Важно, что Черчесов за два года до чемпионата мира начал обновление состава. Сейчас в команде есть ряд молодых и очень перспективных игроков, и мне кажется, что у этой команды прекрасное будущее.Я помню, как был впечатлен игрой России в 2008 году. Тогда у команды был свой узнаваемый стиль. Сейчас у меня есть ощущение, что команда постепенно движется в том же направлении", - сказал Лев.Сборная России 15 ноября проведет контрольный матч против национальной команды Германии.