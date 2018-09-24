Чорлука будет готов сыграть с "Балтикой" в Кубке России

Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что защитник железнодорожников Ведран Чорлука сможет принять участие в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики", который состоится 26 сентября.32-летний хорват получил повреждение во вчерашней встрече 8-го тура РПЛ против "Зенита" (3:5) и был заменен на 78-й минуте.