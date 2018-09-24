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Последний болельщик "Спартака" покинул стадион после матча с ЦСКА в 22.50

Заводящий трибуны "Спартака" Валерий "Амиго" рассказал, что болельщиков красно-белых выпустили с "ВЭБ Арены" почти спустя 2 часа после окончания матча с ЦСКА.

– Последний человек покинул вчера сектор в 22.50. Этим человеком был я. Не выпускали ни детей, ни тех, кто опаздывал на электрички.

– Были замерзшие дети, девушки?

– Не могу точно сказать. Видел в твиттере фотографии, на которых жгли билеты, чтобы согреть руки, а какова была ситуация на самом деле, мне сказать сложно.

– Как объясняли ситуацию сотрудники полиции?

– Ничего не объясняли, они говорили, что такой приказ и так далее.

– Как развивалась ситуация?

– Выпускали тонкой струйкой, через коридор из сотрудников. И опустели трибуны в 22.50.

– Как оцениваете такой бардак?

– Я не эксперт, но опыт ЧМ показал, что можно всех выпускать быстро и без проблем. Если вопрос стоял, чтобы мы не пересеклись с армейскими фанатами, то их активный сектор также долго держали. Еще один момент: примерно в одинаковой шаговой доступности три станции метро разных веток и еще МЦК. Мне кажется, вполне реально развести потоки по ним.

Еще раз повторюсь: я не эксперт в области безопасности, но все такие действия отталкивают людей от похода на футбол людей. Особенно это касается семейных пар.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 18:04
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№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Твари! Горе огнём "унитаз-арена" rage rage rage


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
2 часа это бардак конечно как ни крути. Считай два матча отсмотрели сразу. И не в безопасности я думаю дело, а в безалаберности руководителей....

вы там это, главное на ответку не обижайтесь, ок?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
2 часа это бардак конечно как ни крути. Считай два матча отсмотрели сразу. И не в безопасности я думаю дело, а в безалаберности руководителей....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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