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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Последний болельщик "Спартака" покинул стадион после матча с ЦСКА в 22.50
Заводящий трибуны "Спартака" Валерий "Амиго" рассказал, что болельщиков красно-белых выпустили с "ВЭБ Арены" почти спустя 2 часа после окончания матча с ЦСКА.
– Последний человек покинул вчера сектор в 22.50. Этим человеком был я. Не выпускали ни детей, ни тех, кто опаздывал на электрички.
– Были замерзшие дети, девушки?
– Не могу точно сказать. Видел в твиттере фотографии, на которых жгли билеты, чтобы согреть руки, а какова была ситуация на самом деле, мне сказать сложно.
– Как объясняли ситуацию сотрудники полиции?
– Ничего не объясняли, они говорили, что такой приказ и так далее.
– Как развивалась ситуация?
– Выпускали тонкой струйкой, через коридор из сотрудников. И опустели трибуны в 22.50.
– Как оцениваете такой бардак?
– Я не эксперт, но опыт ЧМ показал, что можно всех выпускать быстро и без проблем. Если вопрос стоял, чтобы мы не пересеклись с армейскими фанатами, то их активный сектор также долго держали. Еще один момент: примерно в одинаковой шаговой доступности три станции метро разных веток и еще МЦК. Мне кажется, вполне реально развести потоки по ним.
Еще раз повторюсь: я не эксперт в области безопасности, но все такие действия отталкивают людей от похода на футбол людей. Особенно это касается семейных пар.
"Спорт-Экспресс"
– Последний человек покинул вчера сектор в 22.50. Этим человеком был я. Не выпускали ни детей, ни тех, кто опаздывал на электрички.
– Были замерзшие дети, девушки?
– Не могу точно сказать. Видел в твиттере фотографии, на которых жгли билеты, чтобы согреть руки, а какова была ситуация на самом деле, мне сказать сложно.
– Как объясняли ситуацию сотрудники полиции?
– Ничего не объясняли, они говорили, что такой приказ и так далее.
– Как развивалась ситуация?
– Выпускали тонкой струйкой, через коридор из сотрудников. И опустели трибуны в 22.50.
– Как оцениваете такой бардак?
– Я не эксперт, но опыт ЧМ показал, что можно всех выпускать быстро и без проблем. Если вопрос стоял, чтобы мы не пересеклись с армейскими фанатами, то их активный сектор также долго держали. Еще один момент: примерно в одинаковой шаговой доступности три станции метро разных веток и еще МЦК. Мне кажется, вполне реально развести потоки по ним.
Еще раз повторюсь: я не эксперт в области безопасности, но все такие действия отталкивают людей от похода на футбол людей. Особенно это касается семейных пар.
"Спорт-Экспресс"
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