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Станислав Черчесов занял 9-е место в рейтинге тренеров ФИФА

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был признан лучшим тренером года.

Победитель набрал 30,52% голосов, на второй строчке расположился экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан – 25,74%, третий – главный тренер сборной Хорватии Златко Далич – 11,81%.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял 9-е место (2,14%). Российский специалист опередил Гарета Саутгейта и Массимилиано Аллегри.

ФИФА
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 00:39
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