Станислав Черчесов занял 9-е место в рейтинге тренеров ФИФА

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был признан лучшим тренером года.Победитель набрал 30,52% голосов, на второй строчке расположился экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан – 25,74%, третий – главный тренер сборной Хорватии Златко Далич – 11,81%.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял 9-е место (2,14%). Российский специалист опередил Гарета Саутгейта и Массимилиано Аллегри.