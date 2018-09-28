"Зенит" поздравил своего капитана с 36-летием

Александру Анюкову — 36!



С днем рождения, капитан! ? pic.twitter.com/XNhkPaT2Tn — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 28, 2018

Капитану "Зенита" Александру Анюкову сегодня исполняется 36 лет.Футболист защищает цвета сине-бело-голубых с 2005 года. До переезда в Санкт-Петербург Анюков выступал за "Крылья Советов". Клуб уговаривал его остаться, но его желание играть за "Зенит" оказалось сильнее.Теперь Анюков - рекордсмен питерской команды по числу матчей в качестве капитана. Он - четырехкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Суперкубка страны, обладатель Кубка России (2010), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.