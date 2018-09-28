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"Зенит" поздравил своего капитана с 36-летием

Капитану "Зенита" Александру Анюкову сегодня исполняется 36 лет.



Футболист защищает цвета сине-бело-голубых с 2005 года. До переезда в Санкт-Петербург Анюков выступал за "Крылья Советов". Клуб уговаривал его остаться, но его желание играть за "Зенит" оказалось сильнее.

Теперь Анюков - рекордсмен питерской команды по числу матчей в качестве капитана. Он - четырехкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Суперкубка страны, обладатель Кубка России (2010), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Теги: Зенит Анюков
Сегодня, 10:33
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№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 10:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Между прочим, одногодка Кержакова...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:36) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Играй подольше, капитан!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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