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Иван Новосельцев: подавленного настроения в "Анжи" точно нет

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев рассказал о настроении в команде.

"Подавленного настроения точно нет. Все упирается в вопрос подготовки к матчам, и в "Анжи" все работают на совесть каждый день. И тренер наш все время повторяет: ни к кому претензий по работе нет. Все делают свое дело на 100%. Не важно, платят тебе зарплату или нет, на поле выходишь ты, ты представляешь свое имя и имя клуба. Зрителям не объяснишь подноготной, они видят только то, что происходит на поле, и еще твою фамилию на майке. Да, каждому хочется получать деньги вовремя, кормить семью. Но сейчас много где есть сложности, много где ребята сидят, терпят. Пока в "Анжи" все справляются. Надеюсь, что клуб сможет найти средства и дать ребятам глоток воздуха", - цитирует Новосельцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Новосельцев Анжи
Сегодня, 16:08
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